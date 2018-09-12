Режим сокращения: ОПЕК снизила прогноз по росту потребления нефти на 2018—2019 годы

12 сентября ОПЕК в своём новом отчёте понизила прогноз мирового роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах. Эксперты не исключают, что организация опасается снижения потребления энегоресурсов из-за возможных торговых войн. В то же время на биржевых торгах баррель эталонной марки Brent преодолел отметку $80 — впервые с 22 мая. Как может измениться потребление и стоимость углеводородов — в материале RT.

Рост мирового потребления нефти в 2018 году составит 1,62 млн баррелей в сутки, что на 20 тыс. меньше прежнего прогноза. Об этом сообщается в сентябрьском докладе ОПЕК. В итоге, суточное потребление сырья в 2018 году составит 98,82 млн баррелей.

Прогноз по росту спроса в 2019 году также сократился на 20 тыс. — до 1,41 млн баррелей в сутки.

Впрочем, по оценкам организации, общий мировой спрос на нефть в 2019 году превысит 100 млн баррелей и составит 100,23 млн баррелей в сутки.

Основная причина снижения темпов роста потребления нефти связана со снижениями ожиданий по потреблению энергоресурсов в Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Однако опрошенные RT эксперты считают, что новый прогноз ОПЕК не стал сюрпризом для участников мирового энергетического рынка.

«Можно сказать, что сентябрьский прогноз ОПЕК был ожидаем, так как ранее уже говорилось о потенциальном снижении спроса на нефть, например, со стороны Китая, чья экономика страдает от импортных пошлин США. Также на энергетическом рынке уже говорилось и о возможном снижении объёмов добычи нефти в Иране из-за санкций США», — рассказал RT аналитик ГК Forex Club Михаил Рытик.

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При этом начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко считает, что ОПЕК ведёт себя достаточно осторожно, поэтому новый прогноз не должен сильно повлиять на стоимость барреля.

Директор программы «Экономика энергетики» РЭШ Виталий Казаков отмечает, что прогноз ОПЕК вполне соответствует многолетнему тренду, согласно которому потребление нефти в мире растет на 1%.

«Мы сейчас приближаемся к переломному моменту, когда долгосрочная тенденция, продолжающаяся уже много десятков лет, близка к завершению. Рынок приблизился к пику разворота глобального спроса на нефть. Он может начаться примерно через 3—7 лет», — отметил в беседе с RT Казаков.

Условия соглашения

ОПЕК также снизила прогноз по росту добычи нефти в странах, которые не входят в организацию экспортёров нефти. Так, прирост в этих государствах может составить 2,02 млн баррелей в сутки, а общая добыча в 2018 году оценивается в 59,56 млн баррелей.

В 2019 году средний ежесуточный уровень добычи в этих странах прогнозируется на отметке 61,71 млн баррелей. Как отмечается в докладе ОПЕК, основными источниками роста остаются США, Канада, Казахстан, Великобритания и Бразилиия. В то же время Мексика и Норвегия покажут наибольшее снижение добычи.

В самих государствах — участницах ОПЕК в августе добыча выросла на 278 тыс. баррелей в сутки и достигла 32,56 млн. Основной вклад в этот прирост внесла Ливия, за ней следуют Кувейт, Нигерия и Саудовская Аравия. Вместе с тем, серьёзное снижение добычи продемонстрировал Иран (минус 150 тыс. баррелей в сутки), который сейчас находится под давлением возможных санкций со стороны США.

Аналитики Reuters считают, что без учёта Ливии (страна не участвует в соглашении ОПЕК+), выполнение странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи нефти выросло до 133% против 126% в июле.

ОПЕК также повысила прогноз средней добычи нефти в России в третьем квартале на 165 тыс. баррелей в сутки — до 11,3 млн. Однако по итогам года ожидается менее высокий уровень — 11,15 млн баррелей в сутки. Прогноз по добыче на 2019 год — 11,17 млн.

В докладе отмечается, что российские нефтяные компании имеют потенциал для увеличения добычи за счёт развития новых месторождений, однако прирост на новых площадках будет нивелироваться снижением добычи на зрелых месторождениях.

Министр энергетики Александр Новак 12 сентября заявил, что Россия в течение года может увеличить добычу нефти до уровня выше октября 2016 года на 300 тыс. баррелей в сутки. Но это решение будет зависеть от планов компаний и целесообразности, сообщают РИА Новости.

На рубеже 80

По итогам августа нефтяная корзина ОПЕК подешевела на $1,01 до уровня $72,26 за баррель. Стоимость нефти марки Brent в августе снизилась на $1,11 до $73,84. Как отмечается в докладе, основной причиной стали опасения снижения спроса на нефть из-за мировых торговых споров, а также укрепление доллара и рост нефтяных запасов и добычи в США.

На торгах 12 сентября стоимость нефти марки Brent в определённый момент выросла более чем на 1% и смогла преодолеть отметку $80 за баррель — такое наблюдается впервые с мая 2018 года. Накануне нефтяные котировки прибавили в цене около 2,2%, преодолев отметку $79 за баррель. Причиной роста стали данные Американского института нефти (API) о сокращении нефтяных запасов в США. Как сообщает Reuters, за неделю коммерческие запасы нефти снизились на 8,6 млн баррелей и составили 395,9 млн баррелей.

Помимо данных по запасам в США, в центре внимания инвесторов — американские санкции против Ирана, которые могут привести к сокращению экспорта из этой страны.

«Можно ожидать, что в ближайшей перспективе цены на нефть, с учётом геополитических факторов, продолжат расти и могут закрепиться выше отметки в $80 за баррель марки Brent», — отметил Михаил Рытик.

Иван Манаенко прогнозирует возможный краткосрочный выход стоимости барреля за $80 на спекулятивном рынке нефти, но пока не видит условий для перехода сырья в новый диапазон 80+ на долгосрочную перспективу.