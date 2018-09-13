Перехват инициативы: по каким причинам Дональд Трамп мог подписать превентивный указ о санкциях

Президент США Дональд Трамп намерен перехватить инициативу у конгресса, в котором сейчас рассматривается законопроект о санкциях за кибератаки на Америку, полагают эксперты. Накануне глава государства подписал указ, позволяющий вводить ограничительные меры против иностранных граждан и организаций за вмешательство в американские выборы, а также распространение дезинформации. Содержание и последствия нормативных актов, связанных с санкциями в отношении других государств, мало беспокоят политические элиты Соединённых Штатов, соревнующиеся в охоте на ведьм, заявляют политологи.

В среду, 12 сентября, глава Белого дома подписал исполнительный указ, согласно которому Вашингтон может вводить в одностороннем порядке санкции против зарубежных структур и граждан за вмешательство в американские выборы.

Документ носит превентивный характер и направлен на предотвращение возможных попыток повлиять на избирательный процесс в США в будущем. Как отметил Дональд Трамп, на сегодняшний день свидетельств в пользу того, что какое-либо государство смогло повлиять на итоги американских выборов, нет. Однако угроза подобного вмешательства сохраняется.

«В последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости, а также увеличило масштабы и интенсивность угроз иностранного вмешательства, как указано в отчёте разведсообщества, выпущенном в 2017 году. Я объявляю чрезвычайную ситуацию в стране в связи с этой угрозой», — пояснил президент США.

Чтобы санкции в отношении тех или иных организаций были введены, ряд американских госведомств, включая разведку и Министерство национальной безопасности, должны в 90-дневный срок получить доказательства факта и степени вмешательства и представить их в виде специальных отчётов. На основании этих сведений Госдеп и Минфин обязаны, в свою очередь, разработать список санкционных ограничений, соразмерных уровню осуществлённого вмешательства. В итоге пакет санкций должен быть утверждён главой государства.

Подпавшие под санкции в рамках данного указа физические лица и компании будут лишены возможности заключать контракты, связанные с американской юрисдикцией, а их активы в США будут заморожены, равно как и возможность пользоваться финансовыми продуктами американских банков.

«Элемент веры»

Как заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, выступая 12 сентября на специальном брифинге, новый исполнительный указ главы государства является «ещё одной попыткой, которую предпринимает администрация для защиты США» от иностранного вмешательства в избирательный процесс в широком смысле. Указ охватывает не только сферу вмешательства в голосование, но и в целом распространение пропаганды и дезинформации, пояснил Болтон.

«Угрозы целостности избирательного процесса исходят из ряда источников. Мы считаем важным продемонстрировать, что президент взял на себя решение этой проблемы», — добавил советник Трампа.

Действительно, новый указ главы Белого дома носит в большей степени демонстративный, политический характер, нежели правовой, подчёркивают эксперты.

Выборы в США

Reuters

© Rick Wilking

Как отметил в эфире RT юрист, медиакритик Лайонел, одним из основных принципов любого закона, предписания, президентской директивы является следующее: нужно объяснить, что именно запрещает этот документ, насколько чётко и подробно это сформулировано.

«Другими словами, должно быть так — я с законом ознакомился и могу сказать: «Да, теперь я понял, как мне следует или не следует поступать!» Кроме того, существует формулировка «недействительный из-за неясности». А ясности в этом указе нет: что понимается под словом «вмешательство»? Что значит «пропаганда»? Что значит «хотеть оказать влияние», «повлиять»? Есть огромное количество терминов, которые можно трактовать по-разному. Я даже не понимаю, как этот указ о санкциях можно применить», — заявил эксперт, добавив, что обычно в нормативных актах даётся чёткое определение используемых понятий.

Похожей точки зрения придерживается директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв. По его мнению, обсуждать указ Трампа с правовой точки зрения даже не приходится.

«Американцы уже убедили себя в том, что на их выборы пытались повлиять внешние силы. Сейчас в этом уверены примерно 70% населения США, кто-то даже сравнивает это с нападением на страну. Это уже элемент веры, мировоззрения, итог мифологической политики», — пояснил эксперт в интервью RT.

Учитывая, что в конгрессе сейчас рассматривается санкционный законопроект, связанный с «вмешательством в выборы», Трамп решил сыграть на опережение — это исключительно вопрос политической борьбы, добавил Рогулёв.



«Заходит недостаточно далеко»



Напомним, на минувшей неделе палата представителей США одобрила законопроект, в соответствии с которым президенту предписывается вводить санкции в отношении иностранных граждан и структур за осуществление кибератак против Соединённых Штатов. Чтобы законопроект под названием «О киберсдерживании и ответных мерах» вступил в силу, его должны одобрить сенат и глава государства.

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При этом в Белом доме дали понять, что скептически настроены по отношению к подобным законодательным инициативам. Как пояснил накануне Джон Болтон, администрация президента готова обсуждать с конгрессменами предложения по санкционному законодательству, работая над достижением одной и той же цели. Однако разработка специальных законодательных актов может потребовать много времени, в отличие от исполнительных указов.

«Вы никогда не знаете, сколько времени понадобится на подготовку законодательства. На это может потребоваться значительно больше времени, чем люди думают. А президент предпринял решительные действия уже сегодня», — добавил советник Трампа по нацбезопасности.

Комментируя президентский указ, директор Нацразведки США Дэн Коутс пояснил, что сейчас американские спецслужбы не фиксируют активности по подготовке хакерских атак на избирательную систему США, сопоставимой с той, которая отмечалась перед президентскими выборами 2016 года. Однако в Вашингтоне продолжают опасаться попыток вмешательства, возможную угрозу, по мнению американской стороны, представляет не только Россия, но также Иран, Китай и КНДР.

Указ главы Белого дома уже прокомментировали сенаторы от Демократической и Республиканской партий Ван Холлен и Марко Рубио. Они приветствовали решение Трампа, однако сочли принятые им меры недостаточными для борьбы с иностранным вмешательством.

Сенатор Крис Ван Холлен

Reuters

© Cheriss May/ZUMAPRESS.com

«Защита наших выборов от иностранных атак является одной из самых насущных проблем, стоящих перед нашей страной. Указ президента Трампа признаёт эту угрозу, но заходит недостаточно далеко», — написал в своём Twitter Ван Холлен.

По мнению сенатора, лучшим решением было бы принятие законопроекта «Защита выборов от угроз путём принятия Закона о красных линиях 2018 года» (DETER Act), разработанного им и сенатором Марко Рубио в начале года. Законодатели предлагают ввести беспрецедентно жёсткие санкции против России и других государств в том случае, если они попытаются вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, намеченные на ноябрь этого года.

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Ограничения предлагается вводить в обход президента, основанием для этого может послужить решение главы национальной разведки. Причём отменены санкции в рамках DETER Act могут быть лишь через 8 лет, по истечении двух избирательных циклов, в том случае если Россия прекратит вмешиваться в выборы. Впрочем, этот законопроект не был принят: многие американские эксперты и законодатели посчитали его несоразмерно жёстким.

Это не первые законодательные инициативы, связанные с санкциями. В прошлом году в США был принят закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), акт вступил в силу в начале 2018 года.

Белый дом традиционно выступает против оформления санкционных мер в виде законов, такую позицию занимал и предшественник Трампа на посту президента Барак Обама, пояснил Юрий Рогулёв.

«Санкции — это гибкий инструмент исполнительной власти, которая реализует внешнюю политику, — отметил Рогулёв. — А когда внешнеполитические аспекты фиксируются в качестве закона, это сильно связывает руки администрации. Типичным примером является история с поправками Джексона—Вэника, принятыми во время холодной войны. После развала СССР в Вашингтоне задумались о необходимости отмены этих санкций, но сделать это получилось лишь в 2012 году».



Охота на ведьм



Шумиху вокруг мифического вмешательства России в американскую президентскую кампанию 2016 года начали раздувать в Демократической партии после того, как партийный кандидат Хиллари Клинтон поиграла выборы. Якобы связанные с Москвой хакеры взломали сервер Демпартии и похитили материалы, из которых следует, что Клинтон не совсем честно выиграла партийные праймериз у социалиста Берни Сандерса. И Москва, и руководство сайта WikiLeaks, публиковавшего переписку, отрицают причастность к этому делу «русских хакеров»: материалы были переданы для публикации тайным инсайдером внутри Демпартии.

Однако для расследования «вмешательства» России в выборы был создан специальный аппарат, расследованием этих обвинений занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

Капитолий в Вашингтоне

Reuters

Политические оппоненты обвиняют Дональда Трампа и его предвыборный штаб в тайных связях с российскими властями, которые якобы были заинтересованы в победе республиканца. Первый пакет антироссийских санкций, основанием для которого стали обвинения во вмешательстве, был введён ещё в декабре 2016 года. Впоследствии этот санкционный маховик продолжил раскручиваться, а санкции коснулись не только финансовой, но и дипломатической сфер. В частности, из США были высланы 35 сотрудников российского посольства, а на дипломатические объекты в штатах Нью-Йорк и Мэриленд был наложен арест.

По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, указ Дональда Трампа не содержит принципиально новых мер по сравнению с принятым в прошлом году законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Это исключительно политических ход, который сделала администрация Трампа, чтобы избежать обвинений в том, что она якобы потворствует внешнему вмешательству в американские выборы.

Во многом CAATSA дублирует и законопроект, который рассматривается сейчас в конгрессе, ведь уже действующий закон подразумевает обязанность Белого дома вводить санкции в качестве ответа на угрозы.

«Ветви американской власти вступили в ненормальное соревнование на предмет того, кто лучше защитит США от российского вмешательства. Именно эта охота на ведьм является системным фактором для этих процессов», — пояснил эксперт в интервью RT.

Многое могут решить промежуточные выборы в конгресс, если демократы получат большинство хотя бы в одной из палат, они сделают всё, чтобы инициировать импичмент Трампа, предположил Дробницкий. По мнению эксперта, корень проблемы лежит в том расколе, который наблюдается примерно с 2016 года в западном обществе.

«Устоявшиеся элиты начали терять свои позиции, и поначалу этот процесс объясняли тем, что народ «сошёл с ума». Однако потом политики поняли, что критиковать собственное население не очень дальновидно, и в ход пошли разговоры о российском влиянии. Этим теперь объясняют всё, что не устраивает прежние элиты, — от победы Трампа до брексита», — подвёл итог Дмитрий Дробницкий.