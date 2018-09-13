Удар на опережение: Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы

Иностранное вмешательство в американские выборы — чрезвычайная угроза национальной безопасности и внешней политике США. Об этом заявил Дональд Трамп. Он подписал указ о санкциях против зарубежных лиц, компаний и стран за попытки повлиять на электоральную систему Америки. По словам главы Нацразведки США Дэниела Коутса и советника американского лидера Джона Болтона, угроза исходит из нескольких источников, в том числе из России. В Совете Федерации РФ отметили, что новый указ об ограничительных мерах ещё больше сокращает возможности для сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении зарубежных государств за вмешательство в американские выборы, а также за распространение пропаганды и дезинформации. По его словам, возможность иностранцев влиять и подрывать доверие американской общественности к выборам в Соединённых Штатах представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике страны.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что на данный момент нет никаких доказательств того, что какая-либо иностранная держава повлияла на результаты голосования в Америке.

«В последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости, а также увеличило масштабы и интенсивность угроз иностранного вмешательства, как указано в отчёте разведсообщества, выпущенном в 2017 году. Я объявляю чрезвычайную ситуацию в стране в связи с этой угрозой», — пояснил президент США.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте Белого дома, процедура по установлению ответственности того или иного государства за вмешательство с последующим введением санкций будет занимать 90 дней. За это время ряд американских ведомств, в том числе разведка и министерство национальной безопасности, должны будут предоставить отчёты о степени влияния произошедшего «вмешательства». Вдобавок, главы Госдепа и Минфина должны предложить механизм определения списка санкций в зависимости от серьёзности зарубежного влияния на выборы.

Между тем решение о введении ограничительных мер остаётся за главой государства.

При этом в случае введения санкций лица, против которых они были применены, не смогут заключать сделки, касающиеся американских активов, их собственность и финансовые активы на территории США будет заморожены, ограничен доступ к американским финансовым институтам и кредитам и многое другое.

Превентивная мера

Как отметил директор Нацразведки США Дэн Коутс, подписанный указ не направлен против какой-либо конкретной страны. По его словам, в настоящее время не наблюдается интенсивной подготовки кибератак, подобной той, что была в 2016 году. Он отметил, что Вашингтон опасается киберактивности не только со стороны России, но и со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

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«Очевидно, что мы создаём систему, которая гарантирует, что мы сделаем всё возможное для предотвращения любого вмешательства в наши выборы», — сказал он.

В свою очередь, советник американского президента Джон Болтон добавил, что угроза американским выборам исходит от нескольких источников, и усилия администрации Трампа направлены на предотвращение «вмешательства» из-за рубежа.

«Речь идёт не просто о вмешательстве в работу нашей (избирательной) инфраструктуры, но и о распространении пропаганды или дезинформации», — пояснил Болтон.

По его словам, опубликованный указ позволит Вашингтону предпринимать соответствующие меры в отношении физических лиц, компаний и государств.

Добавим, что американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий назвал подписанный Трампом документ недостаточной мерой в борьбе с иностранным вмешательством в американские выборы.

«Ограничительные меры в отношении тех, кто пытается подорвать работу наших электоральных систем, служат наилучшим сдерживающим фактором», — заявили демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио.

Отметим, что ранее члены конгресса США представили собственный законопроект под названием «Защита выборов от угроз путём принятия Закона о красных линиях 2018 года» (DETER Act). В этом документе предлагается введение определённых санкций против России и других государств за якобы вмешательство в промежуточные выборы, которые пройдут 6 ноября.

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«Россия найдёт, с кем выстраивать стратегическое партнёрство»

Между тем в Москве выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон сужает возможности для осуществления совместной работы. Как заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов, «окно возможностей превращается в крошечную щель».

«Очевидно, что адресаты этого законы понятны. Мы там точно присутствуем. Вопрос не в этом, а в том, как теперь строить какое-либо партнёрство, в том числе по тем вопросам, где оно ещё потенциально возможно», — приводит слова Морозова РИА Новости.

По его словам, конфронтация нарастает по всем направлениям, и вопрос не только в санкционном давлении. Он подчеркнул, что США не оставляют России выбора.

«Впрочем, Восточный экономический форум показал, что мир огромен и нам есть, с кем выстраивать стратегическое партнёрство», — заключил сенатор.