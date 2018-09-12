Санкции США за вмешательство в выборы смогут распространяться на целые страны

Короткая ссылка
Указ президента США Дональда Трампа о санкциях за вмешательство в выборные процессы предусматривает санкционное давление на целые страны, при этом конкретное государство в документе не указывается, заявили советник президента по нацбезопасности Джон Болтон и директор Нацразведки США Дэн Кост.
Санкции США за вмешательство в выборы смогут распространяться на целые страны
  • Reuters

«Указ не направлен на конкретную страну. Как вы знаете, угроза исходит от ряда источников», — цитирует Коста РИА Новости.

Как отметил Болтон, указ разрешает определить «физические, юридические лица или целые страны, которые вмешиваются в выборы в США», а также «сделать выводы на этот счёт».

Он добавил, что соответствующую информацию необходимо будет направить генпрокурору и в Министерство внутренней безопасности в течение 45 дней, а в течение ещё 45 дней будет принято решение.

«Они сделают соответствующее заявление, и санкции будут автоматически введены», — отметил Болтон.

Ранее Трамп подписал указ о санкциях в отношении других стран за вмешательство в американские выборы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить