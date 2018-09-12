Санкции США за вмешательство в выборы смогут распространяться на целые страны

Указ президента США Дональда Трампа о санкциях за вмешательство в выборные процессы предусматривает санкционное давление на целые страны, при этом конкретное государство в документе не указывается, заявили советник президента по нацбезопасности Джон Болтон и директор Нацразведки США Дэн Кост.

«Указ не направлен на конкретную страну. Как вы знаете, угроза исходит от ряда источников», — цитирует Коста РИА Новости.

Как отметил Болтон, указ разрешает определить «физические, юридические лица или целые страны, которые вмешиваются в выборы в США», а также «сделать выводы на этот счёт».

Он добавил, что соответствующую информацию необходимо будет направить генпрокурору и в Министерство внутренней безопасности в течение 45 дней, а в течение ещё 45 дней будет принято решение.

«Они сделают соответствующее заявление, и санкции будут автоматически введены», — отметил Болтон.

Ранее Трамп подписал указ о санкциях в отношении других стран за вмешательство в американские выборы.