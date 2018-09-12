Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы
- © Reuters
Об этом сообщает The Hill.
Отмечается, что указ предусматривает обязанность американских спецслужб начинать расследования на предмет вмешательства в выборный процесс.
Кроме того, инструмент санкций будет автоматически задействован в случае обнаружения доказательств вмешательства со стороны иностранного государства.
Ранее СМИ сообщили о планах Трампа подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы.
Глава Нацразведки США Дэниэл Коутс обвинил Россию во вмешательстве в предстоящие промежуточные выборы.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.