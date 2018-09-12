Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении других стран за вмешательство в американские выборы.

Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что указ предусматривает обязанность американских спецслужб начинать расследования на предмет вмешательства в выборный процесс.

Кроме того, инструмент санкций будет автоматически задействован в случае обнаружения доказательств вмешательства со стороны иностранного государства.

Ранее СМИ сообщили о планах Трампа подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы.

Глава Нацразведки США Дэниэл Коутс обвинил Россию во вмешательстве в предстоящие промежуточные выборы.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.