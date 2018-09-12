СМИ сообщили о планах Трампа подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы

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Президент США Дональд Трамп планирует в среду, 12 сентября, подписать указ об ответственности за вмешательство в выборы, передаёт Reuters.
СМИ сообщили о планах Трампа подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы
  • © Reuters

Сообщается, что указ предусматривает введение санкций против иностранных компаний и лиц, которых спецслужбы подозревают во вмешательстве в избирательный процесс путём осуществления кибератак или другим образом.

По словам неназванного чиновника, администрация США стремится «установить новую норму в киберпространстве».

«Это первый шаг в обозначении таких границ и в публичном объявлении нашего ответа за плохое поведение», — отметил он.

Ранее глава Нацразведки США Дэниэл Коутс обвинил Россию во «вмешательстве» в предстоящие промежуточные выборы.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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