СМИ сообщили о планах Трампа подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы
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Сообщается, что указ предусматривает введение санкций против иностранных компаний и лиц, которых спецслужбы подозревают во вмешательстве в избирательный процесс путём осуществления кибератак или другим образом.
По словам неназванного чиновника, администрация США стремится «установить новую норму в киберпространстве».
«Это первый шаг в обозначении таких границ и в публичном объявлении нашего ответа за плохое поведение», — отметил он.
Ранее глава Нацразведки США Дэниэл Коутс обвинил Россию во «вмешательстве» в предстоящие промежуточные выборы.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.