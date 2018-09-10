Азиатский диалог: какие темы обсудят на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Во вторник, 11 сентября, во Владивостоке стартует Восточный экономический форум (ВЭФ) — одно из ключевых и наиболее обсуждаемых событий в сфере развития отношений России и Азии. В этом году на площадке соберутся делегации из более чем 60 стран мира, своё участие уже подтвердили свыше 370 глав российских и 360 иностранных компаний. Центральным событием форума станет пленарное заседание 12 сентября, на котором ожидается выступление президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпиня, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также премьер-министра Южной Кореи Ли Нак Ёна.

В четвёртый раз ВЭФ пройдёт на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский и соберёт лидеров государств, общественных деятелей, представителей бизнеса и власти, а также членов экспертного сообщества. В форуме этого года намерены принять участие делегации из более чем 60 стран мира. Своё участие в мероприятии подтвердили свыше 370 глав российских и 360 иностранных компаний.

По словам Владимира Путина, тема форума — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» — отражает стремление России к тесной интеграции, включению в систему экономических связей на огромном азиатско-тихоокеанском пространстве. Об этом президент России написал в своём обращении к гостям и участникам ВЭФ.

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«Для содействия бизнес-инициативам в дальневосточных регионах мы сформировали территории опережающего развития со значительными преференциями для компаний для запуска новых производств. Создали портовую зону с особым режимом таможенного и налогового регулирования — свободный порт Владивосток. Реализуем масштабные социальные, инфраструктурные, образовательные и научные программы, проекты, направленные на поддержку экспорта и технологическую модернизацию», — рассказал Путин.

Как отметил глава государства, это открывает широкие перспективы для партнёрства, торговли и капиталовложений, в том числе в рамках существующих многосторонних структур. В первую очередь речь идёт о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и об Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС).

Восточный экономический форум был утверждён приказом Путина в 2015 году. Общение участников проходит в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов. Так, на ВЭФ—2017 состоялось 121 мероприятие с участием 878 спикеров, а в целом прошлогодний форум посетило 6095 человек.

Примечательно, что по итогам ВЭФ в 2016 году было заключено порядка 200 соглашений на 1,76 трлн рублей, а в 2017-м показатели увеличились до 217 соглашений, объёмом 2,5 трлн рублей. В этом году участники форума ожидают ещё большей активности участников форума. Об этом рассказал RT один из его постоянных посетителей — президент российской Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Сергей Катырин.

«За всё время проведения форума главным итогом стало знакомство наших зарубежных партнёров, особенно в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), с инвестиционными возможностями Российской Федерации и Дальнего Востока. Я полагаю, главная цель ВЭФ была достигнута… В этом году российские регионы планируют выступить со своими презентациями. Не сомневаюсь, что будет больше участников и соглашений. Форум развивается по нарастающей, и эта динамика сохранится», — считает Катырин.

Курс на стабильность

Наибольший интерес к Восточному экономическому форуму проявляют государства Азии. Так, самыми активными участниками станут делегации из Китая, Японии и Южной Кореи. Однако в этом году активное участие в мероприятии намерены принять представители Монголии. Впрочем, они были весьма заметны на площадке и в прошлом году.

Центральным событием ВЭФ станет пленарное заседание 12 сентября. В нём ожидается участие президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпиня, президента Монголии Халтмаагийна Баттулга, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также премьер-министра Южной Кореи Ли Нак Ёна. Темой дискуссии станут вопросы сотрудничества России и стран АТР.

В беседе с RT участник ВЭФ-2018, директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев подчеркнул, что сегодня Азия — это наименее проблемный регион в геополитическом плане.

«В Соединённых Штатах сейчас наблюдаются резкие колебания в политике, в Европе тоже нестабильная ситуация. Азия, хоть и подвержена влиянию со стороны внешних «штормов», внутри ощущает себя достаточно хорошо. Поэтому подобное стремление региона обсудить важные вопросы и проекты с Россией и государствами ЕАЭС открывает достаточно большие перспективы», — утверждает Данильцев.

В то же время, по словам эксперта, западные страны не останутся в стороне — их представители бизнеса и национальные компании, работающие в России и Азии, также представят свои проекты на ВЭФ. Так, например, гостями форума также станут делегаты из Великобритании, Франции и США.

Как отмечает Сергей Катырин, в ходе форума значительное внимание участников будет уделено ожидаемым переговорам Владимира Путина и Си Цзиньпина.

«Очень надеемся, что будут подписаны соглашения по поставкам в КНР мяса птицы и молочной продукции из России, а также рассчитываем на договорённость об открытии в ближайшее время возможностей для экспорта в республику российской свинины и крупнорогатого скота. В целом речь может пойти об обеспечении взаимного доступа на рынки Дальнего Востока и северо-востока Китая. Это серьёзная тема, ведь КНР очень внимательно относится к своему рынку и на него не очень просто попасть, особенно в сфере продуктов питания», — заключил Катырин.