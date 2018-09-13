Американист назвал ожидаемым подписание указа о санкциях за вмешательство в выборы в США

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT подписание президентом США Дональдом Трампом указа о санкциях за вмешательство в американские выборы.

«Появление такого указа в преддверии выборов на существующем информационном и политическом фоне в США — это вполне ожидаемый результат. Едва ли это инициатива самого Трампа, скорее всего, он находится под давлением информационного фона и конгрессменов. Этот указ открывает широкое поле для действий политических, правовых, но ангажированных. Организации, представляющие иностранные интересы, иностранное лобби могут оказаться под политически необоснованным давлением», — отметил Ярыгин.

По мнению эксперта, под действие этого указа могут попасть СМИ и даже учёные.

«Указ очень гибкий, формулировки дают волю интерпретировать действия даже СМИ третьих стран как пропагандистские, направленные на оказание влияния на политические процессы в США и на изменение электорального поведения в предвыборный период. Механизмы, которые подразумеваются, могут быть в определённой степени опасными», — полагает Ярыгин.

Он также отметил, что указ будет дополняться и расширяться за счёт подзаконных актов.

По словам Ярыгина, осенняя предвыборная кампания, скорее всего, пройдёт без происшествий, связанных с выполнением этого указа, а вот на предстоящих президентских выборах он может быть использован на «сто с лишним процентов».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает указ о санкциях за вмешательство в выборы мерой по защите избирательной системы Соединённых Штатов.