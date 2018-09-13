Трамп прокомментировал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп считает указ о санкциях за вмешательство в выборы «ещё одной строкой в списке жёстких мер» по защите избирательной системы Соединённых Штатов.

«Подписав этот указ, я добавил ещё одну строку в историю введения самых жёстких мер на сегодня любым из президентов Соединённых Штатов ради защиты нашей избирательной системы», — говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба Белого Дома.

По словам Трампа, «американский народ может быть уверен, что мы прилагаем все усилия, чтобы наша демократия оставалась в безопасности от внешних угроз».

Ранее в Совфеде прокомментировали данный указ Трампа.

12 сентября Трамп подписал указ о санкциях в отношении других стран за вмешательство в американские выборы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить