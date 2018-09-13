Трамп прокомментировал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы

Президент США Дональд Трамп считает указ о санкциях за вмешательство в выборы «ещё одной строкой в списке жёстких мер» по защите избирательной системы Соединённых Штатов.

«Подписав этот указ, я добавил ещё одну строку в историю введения самых жёстких мер на сегодня любым из президентов Соединённых Штатов ради защиты нашей избирательной системы», — говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба Белого Дома.

По словам Трампа, «американский народ может быть уверен, что мы прилагаем все усилия, чтобы наша демократия оставалась в безопасности от внешних угроз».

Ранее в Совфеде прокомментировали данный указ Трампа.

12 сентября Трамп подписал указ о санкциях в отношении других стран за вмешательство в американские выборы.