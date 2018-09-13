В Совфеде прокомментировали указ Трампа о санкциях за вмешательство в американские выборы

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что США, вводя очередные санкции против стран за «вмешательство» в американские выборы, сужают «окно возможностей» в отношениях с Россией.

«Очевидно, что адресаты этого законы понятны. Мы там точно присутствуем. Вопрос не в этом, а в том, как теперь строить какое-либо партнёрство, в том числе по тем вопросам, где оно ещё потенциально возможно», — приводит слова сенатора РИА Новости.

При этом Морозов добавил, что ВЭФ показал, что России «есть, с кем выстраивать стратегическое партнёрство».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении других стран за вмешательство в американские выборы.

Позднее директор Нацразведки США Дэн Кост заявил, что «указ не направлен на определённую страну».

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