В Совфеде прокомментировали указ Трампа о санкциях за вмешательство в американские выборы
«Очевидно, что адресаты этого законы понятны. Мы там точно присутствуем. Вопрос не в этом, а в том, как теперь строить какое-либо партнёрство, в том числе по тем вопросам, где оно ещё потенциально возможно», — приводит слова сенатора РИА Новости.
При этом Морозов добавил, что ВЭФ показал, что России «есть, с кем выстраивать стратегическое партнёрство».
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении других стран за вмешательство в американские выборы.
Позднее директор Нацразведки США Дэн Кост заявил, что «указ не направлен на определённую страну».