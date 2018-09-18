В зелёной зоне: индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи на торгах 18 сентября превысил 2402 пункта, что стало новым историческим максимумом. Позитиву на фондовом рынке не помешал даже очередной виток торгового противостояния США и Китая. Эксперты отмечают, что поддержку торговой площадке оказывает дорогая нефть, растущий рубль и смягчение санкционной риторики. Какие ещё изменения могут произойти на российском рынке ценных бумаг в ближайшем будущем — в материале RT.

Торги на российском рынке ценных бумаг во вторник, 18 сентября, стартовали ростом индекса Мосбиржи, который в течение дня несколько раз обновлял исторический максимум, достигнув отметки 2402,5 пункта. Это стало самым высоким значением индекса за всю историю наблюдений — начиная с 1997 года.

Индекс РТС также показал рост более 2% и на максимуме достиг значения 1123 пункта, что стало самым высоким значением с 8 августа этого года.

Лидерами роста на бирже в середине дня стали акции компании «Новатэк», прибавившие 4,53%, а также привилегированные акции «Сбербанка» (2,66%), акции «Аэрофлота» (2,22%), «Магнита» (2,15%) и РУСАЛа (2,05%).

Постепенный рост индекса Мосбиржи идёт с 6 сентября, когда значение находилось на отметке 2320 пунктов. Менее чем за две недели индекс смог прибавить более 3%.

Начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко поясняет, что росту индексов предшествовало заметное удорожание акций российских нефтяных компаний. Многие из них приблизились к своим максимумам, и, с учётом их большой капитализации, оказали заметное влияние на динамику биржевых индексов. К этому также добавился общий рост рынка, связанный с появлением надежды на менее жёсткие варианты санкций в отношении России.

«Мы также видим некоторую коррекцию на прекращение оттока капитала с развивающихся рынков, например Турции, что улучшило общий инвестиционный фон и в некоторой степени помогло России. Но в первую очередь важный фактор — это высокая цена на нефть, которая в сочетании с относительно слабым рублём способствует росту доходов нефтяных, а также других экспортно ориентированных компаний, например металлургии», — отметил в беседе с RT Манаенко.

Начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин также отмечает, что с августа российский рынок акций поддерживается исключительно позитивной динамикой ценных бумаг нефтегазового сектора. Остальные голубые фишки, не завязанные на экспорте, находились под давлением из-за опасения санкций, роста рублёвых ставок и подъёма курса доллара к рублю.

«Сейчас ситуация стабилизировалась: рост ставок приостановился, девальвационная волна в рубле завершилась. На таком фоне участники рынка вновь обратили внимание на банковский сектор, электроэнергетику, телекоммуникации. Именно эти отрасли в последние сессии и вытянули рынок наверх. Из нефтегазового сектора рост продолжился лишь в «Газпроме», который долгое время отставал от коллег по рынку», — подчеркнул Карпунин.

Аналитик ГК Forex Club Михаил Рытик также отмечает, что, помимо относительно дорогой нефти, хороший ориентир фондовым индексам даёт и растущий рубль, который начал восстанавливать пошатнувшиеся позиции после решения Банка России увеличить ключевую ставку и не покупать валюту на внутреннем рынке для нужд Минфина до конца года.

Риск торговых войн

Последний раз на максимальных значениях индекс Мосбиржи находился 10 июля — 2379 пунктов. Затем на фондовом рынке произошло снижение из-за информации о возможном введении новых санкций США в отношении России.

Михаил Рытик отмечает, что нынешний плюс на торговой площадке происходит в рамках коррекции к этому падению. То есть, пока вопрос с санкциями не прояснён, российские индексы получили шанс немного вырасти.

«Изначально шла речь о введении новых санкций против России уже в начале сентября, после того как американские конгрессмены вернутся с каникул. Но пока этого не происходит, и инвесторы взяли некоторую передышку», — пояснил Рытик.

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Одним из факторов достижения максимума индекса Мосбиржи в июле стало временное снижение напряжённости в торговых отношениях США и Китая. Однако объявленное 18 сентября президентом Дональдом Трампом введение новых торговых пошлин для Пекина не смогло остановить рост фондового рынка.

Иван Манаенко считает, что новый виток торгового противостояния США и Китая не окажет моментального влияния на рынок акций. Однако аналитик не исключил, что риск дальнейшего развития торговых войн может привести к продолжению роста доллара США ко всем валютам, что станет позитивным сигналом для рублёвого индекса.

«Также торговые войны могут в конечном итоге поставить под вопрос рост мировой экономики, что скажется на сырьевых товарах и, несомненно, заденет Россию. Но это более отдалённая перспектива. Это те риски, которые могут вызвать очередной переток средств с развивающихся рынков в защитные активы», — пояснил Манаенко.

Борьба за 2500

По мнению экспертов, дальнейшая ситуация на российском фондовом рынке и индексах будет во многом зависеть от внешних факторов. В их число входят возможные санкции США в отношении России, которые могут ударить по крупнейшим компаниям и государственному долгу, а также ситуация на развивающихся рынках.

Михаил Рытик считает, что в самой ближайшей перспективе можно ожидать небольшого роста российского рынка акций.

«Индекс Мосбиржи может подняться выше 2400 пунктов, а индекс РТС — до 1150. Вместе с тем в перспективах месяца мы, вероятно, вновь увидим снижение индексов. При неблагоприятных новостных сигналах индекс РТС может уйти ниже 1000 пунктов, а индекс Мосбиржи даже ниже 2000 пунктов», — прогнозирует эксперт.

Иван Манаенко полагает, что при отсутствии негативных новостей индексу Мосбиржи вполне под силу поднять текущий максимум ещё на 5—7%. Так, индикатор может пробить уровень 2400 пунктов и даже побороться за 2500.

«По многим фундаментальным факторам, в том числе по состоянию акций нефтяных компаний, все ещё сохраняется потенциал роста до справедливых значений, и это может способствовать росту российских индексов», — резюмировал Манаенко.