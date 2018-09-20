Закрытые вакансии: почему один из богатейших бизнесменов мира свернул планы по созданию миллиона рабочих мест в США

Китайский миллиардер Джек Ма — основатель Alibaba Group — отказался от обещания создать в США миллион новых рабочих мест, данного Дональду Трампу. Один из богатейших людей мира объяснил своё решение обострением напряжённости во внешнеторговых отношениях США и Китая. Кроме того, Джек Ма спрогнозировал двадцатилетнюю торговую войну между двумя странами. Повлияет ли решение бизнесмена на экономику Соединённых Штатов и к чему может привести усиление разногласий между Вашингтоном и Пекином, разбирался RT.

Alibaba отказывается от планов по созданию в США 1 млн новых рабочих мест. Такое заявление сделал основатель компании — известный китайский бизнесмен Джек Ма. По его словам, это обещание основывалось на дружественном сотрудничестве между КНР и США и рациональных торговых отношениях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство «Синьхуа». «В настоящее время эти исходные условия уже уничтожены. Поэтому нет никакой возможности выполнить данное обещание», — сообщил Джек Ма.

Два года назад во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Джек Ма представил план компании привлечь на её онлайн-платформы до миллиона американских предпринимателей, дав им возможность продавать продукцию китайским потребителям. Сделать это предполагалось в течение пяти лет. Каждый из представителей бизнеса, по мнению Ма, должен был нанять хотя бы одного человека для ведения торговых операций.

Директор Центра внешнеэкономических исследований Института США и Канады РАН Михаил Портной проводит параллель между инициативой Джека Ма и идеей, которую 40 лет назад предложил основатель компании «Хитачи» Намихеи Одаира — не только заимствовать в США передовые технологии, но также инвестировать в эту страну и создавать в ней рабочие места. Японский бизнесмен считал, что это поможет развитию двустороннего сотрудничества, а также развеет сомнения американских властей в том, что другие государства только заимствуют у США, но сами ничего не предоставляют. По мнению Портного, намерение основателя Alibaba преследовало те же цели, однако его реализации помешала торговая война.

«Миллион рабочих мест — это значимая цифра. Возможно, она звучала для красного словца, ведь для её воплощения требуется много лет. Конечно, Alibaba стала внушительной компанией, но за сколько лет она бы могла создать миллион рабочих мест — не очень понятно. Но это были хорошие намерения, а теперь их нет», — отметил в беседе с RT Портной.

«Двадцатилетняя война»

Напомним, 17 сентября администрация президента США сообщила о введении новых 10-процентных пошлин на импорт товаров из Китая общим объёмом $200 млрд. Решение властей вступит в силу 24 сентября, а с 1 января следующего года тарифы вырастут до 25%. Дональд Трамп при этом предупредил, что в случае ответных мер КНР, пошлины могут распространиться на ещё больший круг товаров общим объёмом $267 млрд. В ответ Пекин заявил о введении аналогичных пошлин на американские товары на сумму $50 млрд.

Комментируя эти события, Джек Ма предупредил, что торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может продлиться 20 лет и создаст проблемы для обоих государств. Он считает, что напряжённость в торговых отношениях окажет быстрый негативный эффект на китайские и иностранные компании. В частности, чтобы смягчить удар от американских тарифов, китайский бизнес будет вынужден в среднесрочной перспективе перенести свои производства в другие страны.

«Вы можете выиграть битву, но проиграете войну», — подчеркнул Джек Ма на конференции инвесторов в городе Ханчжоу.

Бизнесмен не исключил, что новые правила игры могут надолго закрепиться, и даже если Дональд Трамп уйдёт с поста президента, его приемник вполне может продолжить этот путь. Поэтому, по словам Джека Ма, миру необходимы новые условия торговли и обновление ВТО.

Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма

Reuters

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Профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Алексей Портанский считает, что урегулировать торговый конфликт Китая и США будет трудно, поскольку речь идёт о крупнейших торгово-экономических партнёрах, доля которых в мировой торговле и мировой экономике выше, чем у всех остальных стран.

«Преодолеть торговую конфронтацию будет непросто, но я полагаю, что если Дональда Трампа не переизберут на второй срок, то ситуация постепенно войдёт в нормальное русло. И тогда для этого потребуется не 20 лет, а, может быть, в два раза меньше», — пояснил RT Портанский.

По мнению эксперта, следующий президент США вряд ли сохранит курс Дональда Трампа, ведь он стал первым американским президентом с 1930-х годов, который коренным образом изменил торговую политику. Все предыдущие главы государства стремились к либерализации и развитию многостороннего формата, а Трамп от этого отказался.

Также по теме Режим блокировки: США объявили о новых пошлинах на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд Дональд Трамп объявил о начале второго раунда торговой войны с Китаем. После введения этим летом пошлин на $50 млрд Соединённые Штаты...

«Были противоречия и до прихода Дональда Трампа, но они решались системным образом. Например, Барак Обама призывал к скорейшему заключению и ратификации Транстихоокеанского партнёрства, из которого Трамп потом вышел. По мнению Обамы, это был вполне цивилизованный способ противостоять Китаю. Когда пришёл Трамп, он «растоптал» все правила международной торговли и ВТО, повысив пошлины», — подчеркнул Портанский.

Тем не менее, по словам Портного, даже с приходом нового главы Белого дома изменения в торговой политике США не могут быть резкими. Приемнику придётся делать это постепенно.

«Торговые войны, которые развернул американский президент, могут завести далеко, потому что возникает азарт взаимной борьбы, и в этом азарте рушатся многолетние достижения международного экономического сотрудничества», — добавил Михаил Портной.

По оценке эксперта, Трамп поставил очень сложную задачу — ликвидировать дефицит торгового баланса, то есть уменьшить импорт и увеличить экспорт. Такая ситуация может изменить развитие не только американской, но и мировой экономики.

Общее замедление

В июле этого года, в разгар первого раунда тарифного противостояния США и Китая, международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало, что усиление мировых торговых конфликтов между разными странами может замедлить темпы роста мировой экономики в 2019 году с ожидаемых 3,2% до 2,8%. Сильнее остальных, по оценкам агентства, в этих войнах пострадают США, Канада и Мексика.

Алексей Портанский считает возможным общее замедление темпов роста мировой экономики. Речь идёт о снижении объёмов торговли и спроса в результате тарифных войн.

«США сейчас вышли на годовой уровень роста в 4%. Но вся эта борьба, которая происходит совершенно спонтанно, не прибавляет уверенности, что экономический рост продлится долго. Пока торговые войны не тормозят американскую экономику, но с другой стороны, с момента последнего экономического кризиса уже прошло десять лет, весь этот разгон может внезапно закончиться очередным кризисом», — резюмировал Портной.