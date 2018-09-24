Сырьевая волна: что помогло цене на нефть впервые с ноября 2014 года преодолеть рубеж в $81 за баррель

Мировые цены на нефть пробили психологическую отметку $80 за баррель и продемонстрировали максимальный рост за последние четыре года. Котировки пошли вверх после заседания мониторингового комитета ОПЕК+, на котором было решено отказаться от повышения уровня добычи энергосырья. Так нефтекартель отреагировал на новый прогноз по ситуации на рынке углеводородов. Аналитики не исключают превышения предложения над спросом в 2019 году, а затем обвала цен. Эксперты отмечают, что государства-экспортёры делают всё возможное, чтобы не допустить такого развития событий.

В понедельник, 24 сентября, стоимость нефти эталонной североморской марки Brent выросла почти на 2,5% и пробила психологическую отметку $80 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской товарно-сырьевой биржи ICE. В ходе торговой сессии стоимость ноябрьских фьючерсов на этот сорт нефти в моменте достигала $80,93 за баррель. Последний раз такое значение можно было наблюдать ещё в ноябре 2014 года.

Драйвером роста нефтяных цен стали итоги прошедшего накануне заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В воскресенье, 23 сентября, в Алжире состоялась десятая встреча министров энергетики государств — участниц сделки по заморозке добычи углеводородов, на которой обсуждались варианты балансировки глобального энергорынка.

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Ранее комитет встречался в июне 2018 года. Тогда члены ОПЕК+ заявили о рисках возникновения дефицита на рынке энергосырья осенью и решились несколько ослабить ограничения по уровню добычи. Государства условились совместно нарастить суточное производство нефти на 1 млн баррелей. Как ожидалось, в ходе сентябрьской встречи участники соглашения должны были договориться о дополнительном увеличении этого объёма.

Тем не менее по итогам заседания экспортёры нефти решили отложить новый этап наращивания производства. Как следует из заявлений министров, спрогнозированного ранее образования дефицита больше не ожидается и рынок на сегодняшний день остаётся сбалансированным. Об этом сообщает ТАСС.

Решение ОПЕК+ стало неожиданностью для инвесторов и спровоцировало рост цен на нефть. Об этом рассказал RT старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. По словам эксперта, у ОПЕК сегодня физически не получается нарастить объём добычи свыше 1 млн баррелей в сутки. Такая ситуация вызвана проблемами нефтепроизводства в государствах картеля. В первую очередь речь идёт о Венесуэле, Иране, Анголе, Нигерии и Алжире.

«В этих странах довольно давно сложилась непростая экономическая и политическая ситуация, что неоднократно оказывало негативный эффект на нефтяной рынок. Кроме того, в государствах было заморожено большое количество новых месторождений и закрыты самые неэффективные из действовавших нефтедобывающих месторождений. Таким образом, для восстановления производства потребуется от полугода до 24 месяцев и вложения на десятки миллионов долларов. Эти страны отвечают за 27,8% добычи всего ОПЕК, что является существенной частью мировой добычи», — рассказал Меркулов.

Как пояснил RT старший аналитик БКС «Глобал Маркетс» Кирилл Таченников, ОПЕК+ обозначил комфортную для себя отметку котировок в районе $80 за баррель именно решением сохранить добычу на сегодняшнем уровне. Кроме того, экспортёры полностью проигнорировали призывы президента США Дональда Трампа в своём микроблоге Twitter снизить цены на сырьё. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех отреагировал на требование главы Белого дома заявлением, что участники встречи опираются в своём решении не на слова Трампа, «а на более важные вещи, такие как ценообразование и рынок».

По старому сценарию

Одной из причин отказа ОПЕК+ от дополнительного наращивания производства стал обновлённый прогноз по рынку нефти на 2019 год. Ожидается, что в следующем году глобальное предложение энергосырья может превысить спрос. В случае такого развития событий участники соглашения не исключают повторения сценария 2014 года. Как сообщил Халед аль-Фалех, на этом фоне экспортёры рассматривают и возможность очередного сокращения добычи энергосырья в 2019 году с целью балансировки рынка.

«Средняя цена на нефть в 2014 году составила 3750 рублей за баррель, а в 2018-м — 4470 рублей. Сейчас нефть торгуется выше уровня 5300 рублей. Таким образом, в случае резкого падения нефтяного рынка для бюджета России эффект будет незначителен, а опыт кризиса 2014 года научил российскую нефтянку эффективности. Безусловно, падение цен на нефть вызовет беспокойство, но в целом Россия целиком и полностью готова к такому сценарию», — пояснил Меркулов.

Примечательно, что по итогам встречи совместному техническому комитету ОПЕК+ было поручено дальше отслеживать ситуацию на рынке нефти, в том числе изучить прогноз на следующий год. Органу необходимо будет «представить предложения по определению объёма добычи нефти, который позволил бы избежать утраты рынком равновесия в следующем году». Такое заявление опубликовано на официальном сайте Минэнерго России.

Иранское волнение

Опрошенные RT аналитики называют возможные новые санкции США против Ирана одним из ключевых вызовов для нефтяного рынка. Напомним, первая волна ограничений Вашингтона в отношении Тегерана вступила в силу 7 августа и затронула торговлю ценными металлами, а также автомобильный сектор страны. При этом основной пакет запретительных мер будет введён 4 ноября и распространится на энергетический сектор республики и операции с Центробанком Ирана.

Как ожидается, такие действия Вашингтона (наряду с падением добычи в Венесуэле и ряде других стран) вызовут сокращение мирового предложения нефти и спровоцируют очередной разгон цен на энергосырьё.

На фоне угрозы антииранских санкций со стороны США нефтяные котировки уже к концу 2018 года могут вырасти до $100 за баррель. К такому выводу пришли эксперты двух крупнейших трейдинговых компаний — Mercuria и Trafigura.

По мнению аналитиков, рынку будет проблематично заместить всю выбывающую иранскую нефть объёмом 2 млн баррелей. Об этом сообщает Bloomberg.

В то же время внутри ОПЕК придерживаются противоположного мнения. Так, министр энергетики ОАЭ и президент нефтекартеля Сухейль аль-Мазруи считает, что имеющихся сегодня мощностей по производству углеводородов хватит для поддержания баланса на мировом рынке энергосырья ещё долгое время. Заявление главы Минэнерго ОАЭ приводит алжирское информагентство Algeria Press Service.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, члены ОПЕК+ рассматривают возможность увеличения ежесуточного производства углеводородов на 500 тыс. баррелей в случае выпадения иранской нефти с рынка. Более того, по словам Халеда аль-Фалеха, Саудовская Аравия готова нарастить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.

Детальную оценку ситуации на мировом энергорынке государства ОПЕК+ намерены обсудить в ходе дополнительного заседания в ноябре в Абу-Даби. При этом непосредственно сами решения участники пакта примут уже на министерской встрече в Вене 6—7 декабря.