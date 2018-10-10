Кудрин рассказал о рисках для экономики России из-за санкций

Санкционные проблемы создают серьёзные риски для роста российской экономики, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Санкционные проблемы, они, конечно, создают высокие риски для темпов роста в ближайшие годы», — цитирует Кудрина ТАСС.

По его словам, существуют прогнозы, что рассматриваемые США новые санкции могут снизить темпы роста и привести к рецессии в 2019 году.

«Конечно, это большой вызов для реализации всех целей президента», — добавил он.

В конце сентября Министерство торговли США внесло в санкционный список 12 российских компаний.