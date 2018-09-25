СМИ: Минторг США вводит санкции в отношении 12 российских компаний

Министерство торговли США вносит в санкционный список 12 российских компаний.

В список попали следующие компании: «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», ФГУП НПП «Гамма», НИИ «Вектор», Nilco Group, обнинское научно-производственное предприятие «Технология», «Океанос», «Авиадвигатель», «Инфотекс», «Системы прецизионного приборостроения», Syrus Systems и воронежский НИИ «Вега».

Отмечается, что эти компании действуют против национальных интересов США.

Как уточняет «Газета.Ru», соответствующий документ будет официально опубликован 26 сентября.

Ранее стало известно, что США добавили в санкционный список 33 физических и юридических лица из России.