СМИ: Минторг США вводит санкции в отношении 12 российских компаний

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Министерство торговли США вносит в санкционный список 12 российских компаний.
СМИ: Минторг США вводит санкции в отношении 12 российских компаний
  • Reuters

В список попали следующие компании: «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», ФГУП НПП «Гамма», НИИ «Вектор», Nilco Group, обнинское научно-производственное предприятие «Технология», «Океанос», «Авиадвигатель», «Инфотекс», «Системы прецизионного приборостроения», Syrus Systems и воронежский НИИ «Вега».

Отмечается, что эти компании действуют против национальных интересов США.

Как уточняет «Газета.Ru», соответствующий документ будет официально опубликован 26 сентября.

Ранее стало известно, что США добавили в санкционный список 33 физических и юридических лица из России.

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