США добавили 33 физлица из России в санкционный список

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Высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что Вашингтон добавляет в санкционный список 33 физических лица из России, которые связаны с российским «оборонным и разведывательным сектором».
США добавили 33 физлица из России в санкционный список
  • ©imagebroker/Christian Reister
  • globallookpress.com

«Сегодня президент подписал новый исполнительный указ, уполномочив Госдепартамент применять определённые санкции. Госсекретарь США... добавил 33 физических лица в список граждан особых категорий и запрещённых лиц, которые действуют от лица российского оборонного или разведывательного секторов», — приводит РИА Новости слова представителя администрации США.

При этом чиновник уточнил, что указ не означает введения санкций непосредственно в отношении этих лиц, но накладывает ограничения на работу с ними.

Также он отметил, что «часть этих имён соотносится с теми лицами, против которых были выдвинуты обвинения в российском вмешательстве в выборы».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который определяет санкции против Москвы после принятия ранее Вашингтоном законов об ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

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