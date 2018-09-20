Трамп подписал указ о реализации санкций в отношении России

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который определяет санкции против Москвы после принятия ранее Вашингтоном законов об ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
Трамп подписал указ о реализации санкций в отношении России
  • Reuters

Соответствующий документ размещён на сайте Белого дома.

Речь идёт о таких законах, как «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA), Акт о поддержке свободы на Украине, а также ряде других.

Указ предусматривает блокирование собственности и активов и запрет на финансовые операции с лицами, которые могут быть связаны с российскими властями. При этом конкретные физические лица и организации в санкционном списке не указываются, они определяются в конкретных случаях главой Минфина или госсекретарём.

Ранее Трамп подписал указ, позволяющий вводить ограничительные меры против иностранных граждан и организаций за вмешательство в американские выборы, а также распространение дезинформации. 

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