«Уже не до шуток»: как будет проходить борьба между Порошенко и Зеленским за пост президента Украины

Согласно последним данным ЦИК Украины, после подсчёта более 80% голосов во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко. Кандидаты уже обменялись «любезностями», при этом нынешний глава государства заявил, что «сломал план Москвы» и «не даст ни единого шанса» олигарху Игорю Коломойскому, который якобы стоит за Зеленским. Между тем эксперты и собеседники RT, представители украинских политических партий, отмечают, что шансы у бывшего шоумена во втором туре гораздо выше, чем у действующего президента. На это указывают и результаты опросов. Однако аналитики полагают, что Порошенко может пойти на фальсификации и провокации, чтобы удержаться у власти.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины, после подсчёта 84% протоколов во второй тур выборов президента Украины выходят комик Владимир Зеленский, за которого отдали свои голоса более 30% избирателей, и действующий президент Пётр Порошенко (чуть более 16%). Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко занимает третью позицию с 13% голосов. Четвёртое место (11,5%) — у кандидата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко. Следующий тур выборов состоится 21 апреля.

Заочные обвинения

Ещё 31 марта, не дожидаясь официальных итогов голосования, Порошенко и Зеленский обозначили друг друга в качестве главных соперников в президентской гонке. По мнению президента Украины, продолжив борьбу за кресло главы государства, он сломал некий «план Москвы» и теперь готов дать бой Зеленскому, которого связывают с опальным олигархом Игорем Коломойский.

«Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре — я не стесняюсь это говорить — с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни единого шанса», — подчеркнул Порошенко.

Кроме того, он всячески иронизировал по поводу профессии своего главного противника, отметив, что на возможных переговорах с Москвой Россию будет представлять «не Максим Галкин или Евгений Петросян, а Владимир Путин».

«1 апреля — День смеха. Посмеёмся — и ладно. С 2 апреля решительно двинемся вперёд. Уже не до шуток», — подчеркнул в своём Twitter президент Украины.

В свою очередь, Владимир Зеленский припомнил Порошенко его связи по бизнесу с Олегом Гладковским (ранее он носил фамилию Свинарчук. — RT), бывшим первым заместителем cекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В феврале Украину взбудоражило журналистское расследование о хищениях в концерне «Укроборонпром». Утверждалось, что сын Олега Гладковского Игорь был замешан в коррупционных схемах.

«Только что посмотрели пресс-конференцию нашего гаранта. Он ещё раз сказал, что я марионетка Коломойского. У меня только один вопрос (думаю, он тоже это увидит): «Вы марионетка Свинарчука или Свинарчук — ваша марионетка?» — задал вопрос Зеленский.

Также он отметил, что готов к предвыборным дебатам с действующим президентом.

«Людей физически нет»

Удивительно, что Пётр Порошенко вообще прошёл во второй тур, считает источник RT в партии «Батькивщина».

«Это стало неприятным сюрпризом, но мы не думаем, что Порошенко выиграет выборы. Мне кажется, что был использован административный ресурс и подкуп избирателей. По нашим подсчётам, благодаря этим действиям Порошенко дополнительно получил 5% голосов. На самом деле его рейтинг ещё ниже», — говорит собеседник.

По состоянию на 22:00 31 марта в МВД Украины поступило 2 199 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах.

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В предвыборном штабе Юлии Тимошенко прямо заявляют о фальсификации первого тура. Ещё 31 марта депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев утверждал, что именно лидер его партии по результатам некоего независимого подсчёта голосов должна выйти во второй тур. В подтасовках сторонники Тимошенко обвинили Службу безопасности Украины и украинских дипломатов. Кстати, именно в зарубежном округе, то есть на участках, размещённых в украинских посольствах и консульствах на территории других стран, Пётр Порошенко стал лидером гонки, получив более 38% голосов. А вот за Тимошенко, судя по официальным данным, за рубежом почти не голосовали. Она набрала чуть более 4%.

Помимо штаба Тимошенко о «реальной фальсификации» сообщили и в команде Юрия Бойко. Депутат Наталья Королевская сообщила, что всплески «аномальной активности» были замечены даже на избирательных участках, расположенных на контролируемой Украиной части Донбасса. О возможных махинациях на выборах 31 марта заявлял и представитель Анатолия Гриценко Руслан Чернолуцкий.

По данным проведённого в конце февраля — начале марта 2019 года опроса Украинского института социальных исследований и центра «Социальный мониторинг», 52,3% украинцев ожидали фальсификаций голосования со стороны Петра Порошенко. Накануне выборов украинские журналисты обнаружили в списках избирателей около 200 тыс. людей, погибших в ходе конфликта в Донбассе, включая даже Михаила Толстых (более известного как Гиви) и экс-главу ДНР Александра Захарченко.

Голосование на Украине

Reuters

Ранее в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов заявлял, что одним из показателей возможных нарушений может быть слишком высокая явка. Эксперт отмечал, что, если учесть количество людей, которые во время проведения голосования будут на заработках и не смогут проголосовать, явка более 60% уже будет выглядеть весьма подозрительно и позволит предположить, что значительную часть бюллетеней просто вбросили.

По данным социсследований группы «Рейтинг», перед выборами лишь около 50% опрошенных были уверены, что примут участие в плебисците. Однако, по данным ЦИК, на участки для голосования пришли 63,52% зарегистрированных избирателей.

«Явка в 63% демонстрирует наличие фальсификаций, поскольку треть населения моет туалеты в Польше или строит дачи в России, — заявил в беседе с RT политолог Юрий Бондаренко. — Людей физически нет: миллионы людей находятся в России и вообще не имеют возможности проголосовать. Но даже фальсификации не помогли Порошенко набрать более 17% голосов, что свидетельствует о его полном поражении».

«Не по приколу»

Как передаёт «Укринформ», представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев заявил журналистам, что у его кандидата гораздо больше шансов победить во втором туре, чем у Владимира Зеленского.

«Те, которые хотели проголосовать по приколу, все иссякли, — подчеркнул Медведев. — Теперь будет борьба тех, кто не по приколу. И мне кажется, что в этой борьбе как раз у Порошенко шансов больше, чем у Зеленского».

Reuters

Однако по данным обнародованного 25 марта исследования социологической группы «Рейтинг», проведённого в сотрудничестве с КМИС и Центром Разумкова, в паре Порошенко — Зеленский во втором туре наибольшие шансы как раз у кандидата-юмориста: за него были готовы проголосовать 39% опрошенных, а за Порошенко — 18%. Кроме того, по данным «Рейтинга», 49% украинцев заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Петра Порошенко. Ярых противников Зеленского гораздо меньше — всего 17%.

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Более высокие шансы Зеленского подтверждают данные и другого опроса общественного мнения. Он был проведён в конце февраля — начале марта 2019 года Украинским институтом социальных исследований и центром «Социальный мониторинг». Согласно опросу, в случае выхода во второй тур Зеленского и Порошенко 39,7% проголосовали бы за бывшего шоумена и лишь 21,3% поддержали бы действующего президента.

«Больше шансов на победу у Зеленского, потому что за него проголосовали больше, чем за Порошенко, — заявил в разговоре с RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — И этот отрыв очень сложно преодолеть. Многие, кто участвовал в выборах и принимал резко антипорошенковскую позицию, будут дальше голосовать за Зеленского. В нынешней ситуации Зеленский должен победить».

В свою очередь, Владимир Жарихин считает, что на самом деле «шансы кандидатов 50 на 50».

«Потому что ресурс Зеленского — это никуда не пропавший антирейтинг Порошенко. Но, с другой стороны, Порошенко обладает административным ресурсом», — объяснил в беседе с RT Жарихин.

По словам эксперта, избиратели Бойко и Александра Вилкула скорее всего поддержат Зеленского — как более мирно настроенного кандидата. С другой стороны, он не уверен, что достаточно националистически настроенные сторонники Тимошенко поддержат комика, выражавшего готовность «встать на колени перед Путиным».

«Если Юлия Тимошенко объявит о поддержке Зеленского, не факт, что её сторонники пойдут голосовать за него», — считает политолог.

«Ставка больше, чем жизнь»

По словам Михаила Погребинского, поддержка Порошенко со стороны украинских элит не гарантирована. Так, по итогам голосования министр внутренних дел Арсен Аваков уже тепло отозвался о Зеленском, заявив, что тот «порядочный человек из другого мира».

Арсен Аваков

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Эксперт отмечает, что теперь те, «кто хотел бы изменить волеизъявление в пользу Порошенко, будут думать, стоит ли это делать, поскольку этот кандидат с большой вероятностью проиграет. После чего в результате таких фальсификаций есть вероятность попасть в тюрьму».

В то же время политолог считает: чтобы поднять свой рейтинг, Порошенко может попытаться организовать в ближайшие недели новую антироссийскую провокацию, хотя шансы, что она пройдёт успешно, невелики.

«У Порошенко президентская ставка больше, чем жизнь, он будет искать любые возможности, чтобы не проиграть, — считает Погребинский. — Однако через три недели он может перестать быть главнокомандующим, и сейчас люди не побегут выполнять его провокационные команды, подобные той, что привела к инциденту в Керченском проливе».

По словам источника RT в Радикальной партии Олега Ляшко, за оставшиеся три недели Пётр Порошенко вряд ли переломит ситуацию в свою пользу.

«Что он может сделать за такое короткое время, если за пять лет не было достигнуто особых результатов? Посадить своих друзей, найти виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета и активистки Екатерины Гандзюк? Или вернуть Донбасс с Крымом? Мне кажется, Зеленский может праздновать победу», — заявил собеседник RT.

Что дальше?

Представитель «Блока Петра Порошенко» рассказал RT, что в окружении президента Украины сейчас ведут переговоры с другими кандидатами, чтобы они перед вторым туром поддержали действующего президента.

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«Пётр Порошенко разгневан результатами голосования в первом туре, — заявил собеседник RT. — Как люди могли проголосовать за Владимира Зеленского? Он же отдаст страну Путину».

Между тем в партии «Народный фронт» Арсена Авакова и Арсения Яценюка скептически относятся к возможности разворота внешней политики Киева в сторону Москвы в ближайшее время.

«Кто бы ни победил во втором туре — Владимир Зеленский или Пётр Порошенко — улучшения взаимоотношений с Россией не будет, — заявил источник RT в «Народном фронте». — Порошенко уже давно высказывается по этому поводу, а Зеленский вдруг заявил, что встретится с Владимиром Путиным только при условии, что он отдаст Украине Донбасс и Крым, а также заплатит компенсацию. О том, что надо остановить войну любой ценой, речи с его стороны уже нет. Такой позиции придерживаются и американские партнёры Украины».

Между тем Юрий Бондаренко считает, что Зеленский будет «вполне вменяемым и адекватным политиком».

«Если он победит во втором туре, то уже в первые недели исчезнет весь антироссийский запал», — считает эксперт.

1 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об украинских выборах, прокомментировал высказывание Зеленского. Представитель Кремля напомнил, что Россия не оккупирует территории Украины и что статус Крыма как части России не обсуждается. Также Песков подчеркнул, что Москва хотела бы видеть «не партию войны у руля Украины, а партию, которая нацелена на реальное, поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке».