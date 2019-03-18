Выгодный отток: почему Киев не считает проблему сокращения населения катастрофой

Массовый выезд населения на заработки в другие страны — это не катастрофа, а «мегавызов», считает глава МИД Украины Павел Климкин. Между тем ещё осенью 2018 года министр называл ситуацию с оттоком трудоспособных граждан «катастрофической» и заявлял, что Киеву необходимо срочно решить миграционный вопрос. По мнению экспертов, изменение риторики Климкина связано с грядущими выборами. Как отмечают аналитики, выехавшие за рубеж украинцы вряд ли пойдут голосовать, а значит, незаполненные бюллетени действующая власть может использовать для фальсификаций.

Глава МИД Украины Павел Климкин не считает массовый отток населения катастрофой для Украины. Об этом он заявил в интервью «Радио Культура». Впрочем, он отметил, что эта проблема является «мегавызовом».

«Украинцы вынуждены оставлять страну, чтобы работать за границей. Это не является катастрофой, но это мегавызов для Украины», — заявил министр.

Напомним, ещё в сентябре 2018 года ситуацию с оттоком трудоспособного населения из страны именно Климкин назвал катастрофической и заявил, что Киеву необходимо срочно решать вопрос миграции.

Позднее тему трудовой миграции поднял МВФ: по его данным, страну ежегодно покидает три миллиона человек в поисках работы за рубежом. Между тем ранее Министерство социальной политики Украины констатировало, что за пределами Украины работает до девяти миллионов человек, включая тех, кто не проживает за границей постоянно. А это около 37% трудоспособных граждан Украины, большинство из которых трудится в России и Польше.

Точных данных о количестве украинцев, работающих за рубежом, нет, но тот же Климкин ещё в апреле 2018 года признавал, что три миллиона граждан его страны (по некоторым данным, пять млн) работают в России и от полутора до двух миллионов выехали на заработки в Польшу.

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Ранее о резком сокращении населения страны говорил депутат Верховной рады от блока «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич. По его словам, на сегодняшний день население Украины сократилось до 28—29 млн человек.

«Есть методология, которая позволяет понять, какое количество людей находится в конкретное время на конкретной территории. Это так называемая методология по лимитам потребления хлеба. Так вот, посчитано, что сегодня на Украине постоянно находится 28—29 миллионов человек», — заявил депутат в эфире телеканала NewsOne 15 марта.

Точных данных о количестве проживающих на Украине тоже нет — перепись населения не проводилась с 2001 года, но при этом Государственная служба статистики утверждает, что численность населения страны на 1 января 2019 года составляла 42 млн человек. По сравнению с прошлым годом, по информации чиновников, она сократилась на 233,2 тыс. человек.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT назвал заявление Климкина неадекватным. По его словам, Киев выбрал путь развития, при котором другие страны «приглашают к себе жителей Украины, дают им рабочие места и зарплаты для поддержки их семей».

«Неадекватность политики команды Порошенко зашкаливает. Население страны уже давно делает соответствующие выводы о необходимости прихода к власти здравомыслящего президента. Климкин, его президент и их компания живут на другой планете, и с украинским народом их ничего не связывает», — отметил Водолацкий.

Бюллетени с запасом

Заявления Климкина, Шуфрича и данные Госстата Украины представляют особый интерес на фоне сообщений о том, что для предстоящих президентских выборов Центральная избирательная комиссия Украины заказала более 60 миллионов бюллетеней. Об этом сообщила «СТРАНА.ua» со ссылкой на сайт системы электронных закупок ProZorro.

Сама ЦИК в середине февраля распространила заявление о том, что «потенциальное» количество избирателей, которые будут включены в списки, составляет 29,89 миллиона человек — без учёта Крыма, Севастополя и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Однако заместитель главы ЦИК Украины Евгений Радченко считает, что вокруг темы бюллетеней создан «лишний ажиотаж», а такое их количество необходимо для проведения двух туров голосования.

Здание Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве

РИА Новости

«Ровно ничего не произошло, кроме того, что журналисты и эксперты увидели информацию о намерении закупить такие бюллетени. Но никто не понял, что эти бюллетени планируется закупить для двух туров», — приводит слова Радченко РБК-Украина.

Тем не менее эксперты считают, что даже при таком количестве бюллетеней есть возможность для фальсификации. В частности, такого мнения придерживается директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Эксперт отмечает, что, согласно данным соцопросов, только 58—59% населения намерены идти на выборы. По мнению Денисова, если при этом учесть количество людей, которые во время проведения голосования будут на заработках и не смогут проголосовать, явка более 60% уже будет выглядеть весьма подозрительно и позволит предположить факт наличия фальсификаций.

По словам аналитика, Пётр Порошенко может пойти на подтасовку результатов выборов.

«Партнёры и конкуренты Порошенко понимают, что в нынешних условиях добиться победы законным и честным путём невозможно», — подчеркнул эксперт.

Аналогичной позиции придерживается и бывший советник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин.

«В первом туре ему каким-то образом нужно выйти на 30%, притом что 60—70% электората не будут за него голосовать ни на каких условиях», — уверен эксперт.

По его словам, нынешняя ситуация с подготовкой к выборам вообще открывает широкие возможности для фальсификаций и подтасовок.

«Во-первых, ЦИК заявила, что не подготовила герметичные контейнеры для перевозки бюллетеней в окружные комиссии. Это первая удобная возможность для подмены бюллетеней. Во-вторых, на участках не будет видеонаблюдения. В-третьих, придут голосовать максимум 24 миллиона человек... Готовится тотальная фальсификация выборов со стороны Порошенко. А ЦИК сломлена и не будет этому противодействовать», — пояснил Соскин в разговоре с RT.

Непрозрачные выборы

Напомним, ранее зампред ЦИК Украины Евгений Радченко пояснил, почему на избирательных участках не будет вестись видеонаблюдение во время голосования на президентских выборах.

«Такие видеонаблюдения на избирательных участках никаким законом, в том числе законом о выборах президента, не предусмотрены, поэтому видеонаблюдения не будет», — приводит слова функционера РИА Новости.

Владимир Зеленский, Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко

Reuters

При этом Радченко утверждает, что от использования систем видеонаблюдения отказались якобы из-за их высокой стоимости и низкой эффективности.

«Было куплено 32 тыс. с лишним программно-аппаратных комплексов... Вся эта система была смонтирована, работала. В результате из более чем 30 тыс. таких комплектов было осуществлено чуть более 180 тыс. заходов в систему — примерно 7,5 раза на каждый избирательный участок люди заходили посмотреть. Эффективность говорит сама за себя», — добавил зампред ЦИК.

Ещё одним шагом к снижению прозрачности новых выборов стал недопуск на них наблюдателей от России — соответствующий указ подписал в конце февраля Пётр Порошенко. Несмотря на это, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) направило в ЦИК Украины список кандидатов в состав наблюдателей ОБСЕ на выборах президента, в котором были 24 кандидатуры, предложенные РФ.

Однако Павел Климкин 15 марта заявил, что россияне ни в коем случае зарегистрированы не будут.

«Я считаю, что это вопрос решённый. Российских наблюдателей здесь не будет», — приводит слова министра агентство Интерфакс-Украина.

Финишная прямая

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. В окончательном списке кандидатов, утверждённых и допущенных ЦИК к выборам, значатся 39 человек. Лидерами гонки считаются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Пётр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Согласно результатам опроса американской компании Greenberg Quinlan Rosner, который проводился с 24 февраля по 4 марта, за Зеленского готовы проголосовать 24% избирателей, а за Порошенко — 20%. За Тимошенко свои голоса готовы отдать 13% украинцев.

Несмотря на лидерство Зеленского, ЕС и США снова сделали ставку на Петра Порошенко, считает Олег Соскин.

«Выявлено много преступлений и нарушений администрации Порошенко, а противодействия или осуждения со стороны стран Запада как не было, так и нет. Кандидатура Порошенко устраивает США и ЕС, потому что он исполняет все их желания. Они ещё не подумали, чего хотят, а Порошенко уже готов выполнить любое поручение, готов ко всему, в том числе и к тотальной конфронтации с Россией. А эта позиция, судя по всему, устраивает США и бюрократическую элиту ЕС», — полагает эксперт.

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Вместе с тем, по мнению Соскина, команда Порошенко вряд ли организует фальсификацию в первом туре выборов, но может решиться на неё во время второго.

«Как могут люди противостоять фальсификации, если произойдёт просто замена бюллетеней? Думаю, что команда Порошенко побоится провести фальсификацию в первом туре — они доделают это во время второго тура», — считает эксперт.

Однако, считает Соскин, население Украины должно понимать, что, если Порошенко пойдёт на второй срок, это будет означать дальнейшую конфронтацию с Россией и продление режима военного положения, которым воспользуется нынешний президент Украины для усиления личной власти.

«Если люди увидят это будущее, они не станут голосовать за Порошенко», — заключил Олег Соскин.