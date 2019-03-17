Эксперт прокомментировал слова Климкина о массовом отъезде украинцев из страны

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в разговоре с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы не является катастрофой.

«Для страны массовый отъезд граждан — это очень плохо. Значит, в мировом разделении труда, в которое встроена Украина, она занимает нишу поставщика человеческих ресурсов. Данная проблема свойственна всем постсоветским странам. И нельзя говорить, что какое-то государство решило эту проблему полностью», — отметил Коктыш.

По словам эксперта, Климкин, как глава МИД, обязан говорить, что «в стране всё в полном порядке».

Ранее Климкин заявил, что массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы является не катастрофой, а «мегавызовом» для государства.