Крах вместо интеграции: к чему может привести массовый отток населения с Украины

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский заявил, что трудовая миграция представляет особую опасность для Украины. По словам политика, скоро «некем будет заменить даже сантехника». Статистические данные правительства страны, Евростата и МВФ свидетельствуют, что беспокойство Рыбчинского более чем обоснованно. Согласно недавно опубликованному прогнозу консалтинговой компании PwC, в 2019-м Украина станет мировым лидером по оттоку трудоспособного населения. По словам экспертов, работа за рубежом для многих украинцев стала едва ли не единственным способом выжить. Впрочем, аналитики считают, что в контексте выборов большое количество трудовых мигрантов даже на руку Киеву — отсутствие немалой доли избирателей облегчит подтасовку результатов голосования.

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский сообщил, что трудовая миграция представляет серьёзную опасность для Украины. Как заявил политик в интервью телеканалу NewsOne, выезд трудоспособного населения за рубеж снижает научный и производственный потенциал страны. При этом, по его словам, долгосрочным планированием и прогнозированием «никто в стране не занимается», а проблеме оттока населения не уделяется должного внимания.

«Мы окажемся в ситуации, когда нам некем будет заменить даже сантехника», — считает Рыбчинский.

Особой критике со стороны депутата Рады подверглись власти Польши, выдающие мигрантам с Украины «карты поляка», позволяющие Варшаве «заменять своих граждан украинцами».

«Полтора миллиона заложников»

По оценкам государственного «Радио Польша», в настоящее время в этой восточноевропейской стране находится от 1,5 до 2 млн украинцев, большая часть которых — трудовые мигранты. Около 40 тыс. украинцев в Польше — студенты, которые по завершении учёбы, как правило, не собираются возвращаться домой, а планируют искать работу либо в этой стране, либо в других государствах ЕС.

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«Легальные, полулегальные и даже нелегальные мигранты с Украины действительно выполняют несколько задач нынешней польской власти, — отметил в интервью RT политолог Александр Асафов. — Во-первых, они замещают кадры низового уровня, так как поляки сами массово уезжают за границу. Во-вторых, ссылаясь на них, Варшава, вопреки требованиям ЕС, отказывается принимать ближневосточных мигрантов, заявляя, что принимает «беженцев» с Украины».

В 2017 году, по данным статистической службы ЕС Евростат, Польша стала рекордсменом среди стран Евросоюза по выдаче вида на жительство для граждан стран, не входящих в состав миграционного объединения. Большую часть из 700 тыс. таких документов, выданных Варшавой, получили граждане Украины. 22% украинских трудовых мигрантов в Польше, по данным исследования польской компании EWL, готовы переехать в эту страну навсегда.

Привлекательность польского рынка труда вызвана высокими, по украинским меркам, зарплатами. Согласно опубликованному в сентябре прошлого года исследованию компании Personnel Service «Барометр трудовой иммиграции», среднемесячная заработная плата мигранта с Украины в 2018 году составляла €580. По данным Макроэкономического обзора и прогноза украинского Министерства финансов, опубликованным накануне, средняя зарплата в этой стране в 2018 году составила 8713 гривен, что приблизительно равно €270.

«Для украинцев Польша является самым близким рынком сельхозтруда в Европе. Труд рабский, низкооплачиваемый. Интернет забит историями про неоказание медицинской помощи, обманы с выплатами, но это никого не останавливает, потому что на Украине работы нет вообще», — отмечает Асафов.

В то же время, по словам эксперта, польские радикальные националисты видят в украинских мигрантах «полтора миллиона заложников», которые могут стать козлами отпущения в случае антипольских действий Киева.

Рабочие в Польше

Reuters

© Peter Andrews

Также, по словам политолога, массовый наплыв в Польшу неприхотливых работников с Украины ещё более ухудшает условия на рынке труда для поляков, так как позволяет работодателям не повышать зарплату и экономить на социальных расходах работников (медицинская страховка, страхование жизни), что, безусловно, вызывает недовольство коренного населения.

На самом дне

Как сообщает американское издание Intercept, рабочие с Украины успешно замещают не только поляков, но и высокие технологии. К примеру, они позволили компании Amazon заменить искусственный интеллект. Как сообщил журналистам источник, знакомый с рабочими процессами в компании, украинские сотрудники вручную отсматривают и размечают объекты на видеозаписях, которые осуществляют камеры наблюдения «умного дома» Amazon. На самом деле эту функцию должна выполнять специальная программа, но уже два года «помощь» алгоритмам оказывают украинцы.

«Новость о том, что работники с Украины заменили искусственный интеллект, выглядит курьёзной, — отметил в интервью RT эксперт фонда «Народная дипломатия» Владимир Киреев. — Но становится не смешно, если вспомнить, что в 1970-х открытие рынков дешёвой рабочей силы в Азии затормозило развитие научно-технического прогресса. Оказалось, что дешевле нанимать китайцев и индонезийцев, чем вкладывать деньги в робототехнику».

Офис компании Amazon

AFP

© Glenn CHAPMAN

Сейчас, по словам эксперта, Украина оказалась в схожей ситуации, став источником максимально дешёвой рабочей силы.

«Это демонстрирует и то, что Украина идёт в неверном направлении. Вместо того чтобы нанимать украинцев писать программы, выгоднее нанимать их вручную сортировать видео. Украинцев убеждают, что они полноправно интегрируются в цивилизованный мир, тогда как на самом деле они становятся дном этого мира, — подчёркивает Владимир Киреев. — Это опасно и для планеты в целом: полурабы из таких регионов, как Украина, становятся тормозом научно-технической революции в глобальном масштабе».

«Самая охраняемая тайна»

Согласно опубликованным 8 января данным МВФ, число трудовых мигрантов с Украины, ежегодно работающих за пределами страны, составляет до 3 млн человек. В свою очередь, Министерство социальной политики Украины ранее сообщало, что число «заробитчан» может доходить до 9 млн человек, если в них включать тех, кто не проживает постоянно за границей. Это около 20% всего населения страны или 37% трудоспособного населения Украины, по данным украинского Госстата (всего на Украине насчитывается 24 млн трудоспособного населения).

Согласно опубликованному 10 января прогнозу на 2019 год консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), Украина станет страной с наибольшими темпами оттока трудовых ресурсов в мире. Аналитики компании предсказывают, что страна в 2019-м потеряет 1,5% своих трудовых ресурсов.

Ещё в сентябре 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал ситуацию в сфере миграции в стране «катастрофической».

«Для Украины это серьёзная проблема, — отмечает Александр Асафов. — И самая охраняемая тайна на Украине сейчас — не кто сколько украл денег, а сколько на самом деле жителей на Украине, ведь перепись не проводилась с 2001 года».

В свою очередь, по данным опубликованного в декабре опроса украинского «Центра Разумкова», 47% молодых людей в возрасте до 29 лет хотели бы уехать из страны. Готовы остаться лишь 38%.

По словам Владимира Киреева, если для украинской экономики отток рабочей силы означает катастрофу, то для многих граждан страны — это шанс выжить.

«С точки зрения самих людей, тот факт, что границы открыты, — это благо. Можно бежать из этого ада на земле, который зовётся Украиной, — подчёркивает политолог. — Бежать и в Западную Европу, и в Россию».

Ненужные граждане

Вторым массовым направлением трудовой миграции для украинцев стала Россия. Как отмечал в апреле 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в РФ трудится около 3 млн мигрантов с Украины, то есть каждый 12-й украинец.

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По оценке зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, с 2014 года в Россию приехало 2,5 млн граждан Украины, из них 970 тыс. — из зоны конфликта в Донбассе.

В декабре 2018 года российская Госдума приняла закон об упрощённом принятии в российское гражданство некоторых категорий мигрантов. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, эта инициатива поможет упростить процесс получения российского гражданства именно выходцам из Украины.

В свою очередь, украинская власть, как отмечают эксперты, в некоторых случаях предпочла бы и вовсе отказаться от части своих граждан. Именно так можно трактовать решение украинского Центризбиркома в преддверии выборов президента страны закрыть все избирательные участки на территории России. Теперь гражданам Украины, желающим воспользоваться своим конституционным правом, придётся либо возвращаться для голосования на родину, либо, если будет ближе территориально, ехать в Финляндию, Грузию или Казахстан, где будут действовать избирательные участки.

Голосование на избирательном участке. Украина

РИА Новости

«От находящихся в России мигрантов ожидают нелояльного голосования, считая, что эти люди симпатизируют пророссийскому вектору Украины», — объясняет причину закрытия избирательных участков в России Владимир Киреев.

В свою очередь, Александр Асафов считает: закрыв участки в России, киевские власти избавились от необходимости демонстрировать, что большое количество украинцев предпочло своей родине жизнь и работу на территории «государства-агрессора».

В то же время, по его словам, нахождение большого числа граждан за границей, в том числе нелегально, значительно облегчит «вбросы» голосов в пользу президента Петра Порошенко.

«Выборы президента Украины 31 марта приходятся на пик сельскохозяйственного сезона, в том числе в Польше, — отмечает Александр Асафов. — Очевидно, что большая часть избирателей будет находиться вне страны на заработках и данные по голосованию, скорее всего, будут сфальсифицированы. Поэтому нынешней власти выгодно, чтобы в этом году с Украины выехало как можно больше народа».