«Люди пытаются выжить»: Киев готовится сократить число украинских трудовых мигрантов в России

Киев готовит меры по сокращению числа украинских трудовых мигрантов в России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он отметил, что на российской территории трудится почти каждый двенадцатый украинец. Эксперты считают, что власти страны вряд ли пойдут на серьёзные шаги в данном вопросе. По словам специалистов, работа в РФ для многих граждан Украины является единственной возможностью выжить в условиях глубочайшего экономического кризиса на родине.

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о подготовке мер по сокращению числа украинских трудовых мигрантов в России. По его словам, в настоящее время в РФ проживают около 3 млн украинцев.

«Россия ведёт против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас в России», — цитирует министра «Укринформ».

По его мнению, эту ситуацию необходимо «постепенно» менять.

«Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определённые идеи, и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация», — отметил глава украинского дипведомства.

Глава МИД Украины Павел Климкин

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Удобный сосед

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов сомневается, что Киев может пойти на серьёзные меры в этом вопросе.

«Что может предпринять Украина? Мы привыкли к тому, что глупость украинских руководителей не имеет границ. Исходя из этого, можем ожидать, что будут выстроены оградительные барьеры, но в настоящий момент законодательных инициатив подобного характера пока нет. Законодательство лояльно к этому вопросу», — сказал он в разговоре с RT.

По его словам, для многих украинцев работа в России — единственный способ выжить в условиях, которые создали киевские власти.

«Украинская сторона может ограничить выезд на территорию России. Это может быть совершенно по-разному обосновано: и как посещение «страны-агрессора», например, и недопущение частных визитов. Но для миллионов граждан Украины это единственная возможность хоть как-то выживать в условиях, которые создали представители украинской власти... Россия является наиболее близким соседом с фактически единой социокультурной общностью, где есть возможность заработать», — отметил Денисов.

Он напомнил, что украинская экономика продолжает находиться в глубочайшем кризисе, цены на ЖКХ и продукты растут, реальные зарплаты сокращаются.

«Три миллиона находятся на заработке, с семьями это порядка 7—8 млн человек. С введением так называемого безвизового режима поток трудовой нелегальной миграции возрос в страны ЕС, в первую очередь в Польшу и такие страны, как Чехия, Венгрия, Словакия, традиционные Испания, Португалия и Италия. Равнозначное количество граждан Украины находится на заработках в РФ и странах ЕС», — констатировал эксперт.

По словам вице-премьера России Ольги Голодец, в 2017 году большинство из прибывших в РФ мигрантов — украинцы.

«На сегодняшний день миграционный поток в нашу пользу, то есть у нас миграционный поток по прошлому году составляет плюс 50 тыс. человек, и это связано не только с экономическими, но и с целым рядом политических тем. И большую часть в этом миграционном потоке продолжают составлять мигранты украинского происхождения», — сообщала она.

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Миграционные тенденции

При этом первый заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская считает, что число украинских трудовых мигрантов будет только расти. Причиной тому является неспособность правительства обеспечить рост национальной экономики.

«Из-за недостаточного экономического роста дефицит кадров на сегодня не является критическим, но в среднесрочной перспективе ситуация угрожает экономической безопасности государства», — сказала Крентовская.

По её словам, спрос на квалифицированную рабочую силу с Украины вырос в Польше, Словакии, Литве и Хорватии.

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За 2017 год Государственная служба статистики Украины насчитала около 10 млн выездов украинцев в Польшу, 4,3 млн — в Россию, 3,1 млн — в Венгрию.

В 2016 году МИД Украины оценивал количество соотечественников, находящихся на территории Российской Федерации, в 4 млн человек.

Министр по гуманитарной помощи и делам беженцев Польши Беата Кемпа заявляла в феврале 2018 года, что в Польше находятся около 2 млн граждан Украины.

Количество украинцев в других странах оценить сложнее. Так, в Италии по состоянию на январь 2016 года вид на жительство имели свыше 240 тыс. украинских граждан. Значительное число украинцев работают также в Испании, Португалии, Венгрии, Чехии, Словакии и прибалтийских республиках.