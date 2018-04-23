Киев прорабатывает меры по сокращению числа украинских трудовых мигрантов в России

В России в настоящий момент проживает около трёх миллионов украинцев, но эту ситуацию необходимо менять. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Россия ведёт против нас войну, но всё равно три миллиона украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас — в России», — цитирует министра «Укринформ».

Как отметил Климкин, по словам украинских граждан, они «так всю жизнь зарабатывали деньги».

«Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определённые идеи и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Росстат подсчитал переехавших с Украины в Россию людей с 2014 по 2017 год.