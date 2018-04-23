Киев прорабатывает меры по сокращению числа украинских трудовых мигрантов в России
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«Россия ведёт против нас войну, но всё равно три миллиона украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас — в России», — цитирует министра «Укринформ».
Как отметил Климкин, по словам украинских граждан, они «так всю жизнь зарабатывали деньги».
«Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определённые идеи и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Росстат подсчитал переехавших с Украины в Россию людей с 2014 по 2017 год.