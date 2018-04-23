Киев прорабатывает меры по сокращению числа украинских трудовых мигрантов в России

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В России в настоящий момент проживает около трёх миллионов украинцев, но эту ситуацию необходимо менять. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Киев прорабатывает меры по сокращению числа украинских трудовых мигрантов в России
  • globallookpress.com
  • © Andrey Pronin

«Россия ведёт против нас войну, но всё равно три миллиона украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас — в России», — цитирует министра «Укринформ».

Как отметил Климкин, по словам украинских граждан, они «так всю жизнь зарабатывали деньги».

«Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определённые идеи и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Росстат подсчитал переехавших с Украины в Россию людей с 2014 по 2017 год.

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