Голодец: большинство оставшихся в России трудовых мигрантов в 2017 году приехали с Украины

Большинство трудовых мигрантов, оставшихся в России по итогам 2017 года, прибыли в страну с Украины. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«На сегодняшний день миграционный поток в нашу пользу, то есть у нас миграционный поток по прошлому году составляет плюс 50 тыс. человек, и это связано не только с экономическими, но и с целым рядом политических тем. И большую часть в этом миграционном потоке продолжают составлять мигранты украинского происхождения», — приводит её слова ТАСС.

Вице-премьер подчеркнула, что, несмотря на миграционный поток, Россия должна создать привлекательные условия труда для российских специалистов.

Ранее в Нацбанке Украины сообщили, что в 2017 году больше всего украинцев выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию.