В Нацбанке заявили о риске усиления трудовой миграции с Украины

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В Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что трудовая миграция украинцев в Польшу в ближайшие годы может усилиться. Об этом говорится в «Инфляционном отчёте НБУ» за январь.

Сообщается, что в 2017 году больше всего граждан Украины выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию. 

В НБУ заявили, что в последние годы потоки украинских мигрантов в Польшу существенно выросли, а миграция в Россию уменьшилась.

«В частности, по данным Eurostat, 87% разрешений на проживание, которые украинцы получили в ЕС в 2016 году, им предоставила Польша», — сообщили в НБУ. 

По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, 95% всех разрешений на трудоустройство, выданных страной в первом полугодии 2017 года, получили украинские граждане. 

«Миграционные потоки могут усилиться в ближайшие годы, в частности в Польшу. Дополнительным риском активизации трудовой миграции с Украины является увеличение количества студентов, получающих образование за границей», — рассказали в НБУ.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Литву приехали на заработки вдвое больше украинцев, чем ранее.  

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