Миграционные предпочтения: зачем Варшаве украинские «беженцы»
- Украинцы в очереди на КПП Шегини — Медыка на границе с Польшей
- AFP
Власти Польши не намерены видеть в стране мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки, так как на территории государства уже есть «сотни тысяч беженцев с Украины».
«Мы стоим неизменно на позиции, которую «Право и справедливость» сформулировала ещё до выборов в 2015 году. Мы не будем принимать в Польше мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки», — заявил в эфире TVP польский премьер Матеуш Моравецкий.
По его словам, вместо того, чтобы селить у себя так называемых беженцев, Польша стремится оказывать помощь выходцам c Ближнего Востока на их родине. «Мы одна из самых активных стран в Сирии и Северной Африке — подчеркнул Моравецкий. — Мы выделили (на эту помощь. — RT) несколько сотен миллионов злотых. Это очень серьёзная позиция, и мы готовы к ещё большей международной солидарности в 2018 и 2019 годах».
- Матеуш Моравецкий
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Премьер-министр также отметил, что Польша готова лечить выходцев из Ближневосточного региона в своих больницах, однако при условии, что по выздоровлении их будут отправлять обратно.
С 2015 года ЕС настаивает на том, чтобы все страны союза приняли определённое количество беженцев с Ближнего Востока. Механизм миграционных квот наиболее рьяно отстаивает Германия, таким образом пытаясь снизить нагрузку на страны, куда в первую очередь стремятся мигранты, и перераспределяя их по всем государствам Евросоюза.
Варшава, согласно этому плану, должна принять 7 тыс. мигрантов. Однако Польша, Венгрия, Чехия и Словакия отказываются принимать беженцев из мусульманских стран.
3 января ожидается визит Моравецкого в Будапешт, в ходе которого, помимо экономического сотрудничества, будет обсуждаться и вопрос совместного противостояния Брюсселю по проблеме миграционных квот.
Сейчас отказ этих двух стран от приёма беженцев обсуждается в Европейском суде ЕС. Как заявил ещё в апреле 2017 года источник агентства Reuters в ЕС, Варшаве и Будапешту грозят «последствия — финансовые и политические». В частности, как прогнозирует Deutsche Welle, в 2018 году Польшу могут лишить поддержки по линии европейских фондов или вообще исключить из общего рынка ЕС.
«Польская политическая культура сейчас консервативная, националистическая и предполагает сохранение белой идентичности, — отметил в интервью RT эксперт фонда «Народная дипломатия» Владимир Киреев. — Для них, конечно, украинцы, русские и белорусы — гораздо лучшие граждане Польши, чем мигранты с Ближнего Востока, которые ассимилироваться не будут».
Новые поляки
Отказ принимать беженцев с Ближнего Востока польские власти обосновывают тем, что их страна и так столкнулась с якобы масштабной волной украинских мигрантов.
«На восточных рубежах Европейского союза мы необычайно активно участвуем в снижении напряжения, приняли уже несколько десятков, а может, и несколько сотен тысяч беженцев с Украины», — подчеркнул в интервью польскому телевидению Моравецкий.
По его словам, в Польше проживают более миллиона украинцев, из которых несколько десятков тысяч якобы прибыли из регионов, где проходит силовая операция.
«В Польше ещё с начала миграционных процессов в 2015 году стояли на этих позициях, наблюдая не очень утешительный опыт соседней Германии, — отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов. — Они уже тогда говорили, что приняли миллион беженцев с Украины и поэтому не готовы принимать мигрантов из мусульманских стран, поскольку нет ни места, ни возможности».
- Наплыв беженцев, приехавших из Венгрии в Германию, 6 сентября 2015 года
- Reuters
Кроме того, по словам политолога, сыграло свою роль и представление о сильных различиях в менталитете поляков и выходцев из ближневосточных стран.
«Эта позиция незыблема. Она обусловлена тем, что в Польше идёт тот же самый процесс, что и в странах Прибалтики, — депопуляция за счёт того, что молодёжь выехала на работу в Штаты, Великобританию, Канаду, — подчёркивает Александр Асафов. — Польскому правительству, конечно, нужны мигранты, чтобы этот ущерб восполнить, но не настолько отличающиеся от населения».
В 2016 году Матеуш Моравецкий, тогда занимавший пост министра развития и финансов, публично заявил, что Польше нужны несколько сотен тысяч украинских рабочих, чтобы «компенсировать потери на рынке труда».
По мнению экспертов, польские власти видят решение в привлечении рабочей силы из соседних стран, близких по культуре. Так Варшава намерена не только справиться с депопуляцией, но и увеличить численность населения.
«В польской прессе на протяжении многих лет обсуждалась задача увеличения населения страны, чтобы расширить польский рынок и играть большую роль во внутриевропейских вопросах», — отмечает Владимир Киреев. По его словам, ещё задолго до украинского кризиса в Польше обсуждались вопросы ассимиляции белорусов, западных украинцев, прибалтов и, возможно, части словаков. «Эти сценарии сейчас отрабатываются на Украине», — считает эксперт.
Не беженцы
Говоря об украинских гражданах, Моравецкий вынужден был признать, что они не относятся к категории политических беженцев. Так, в 2017 году статус беженца получили только 56, а в 2016 году — 16 граждан Украины. Дело в том, отмечают эксперты, что большинство украинцев, которые едут в Польшу, на этот статус и не претендуют, являясь обычными экономическими мигрантами.
«Польша записывает в беженцы всех скопом», — утверждает Александр Асафов. По его словам, настоящие беженцы из зоны конфликта в Донбассе преимущественно уехали в Россию. В Польшу же направляются люди из всех регионов, в том числе и тех, где никакой войны не было.
- Украина, Киев, 20 февраля 2014 года
- globallookpress.com
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«Едут люди со всей Украины, которые не подвергаются политическим преследованиям, являются сторонниками «майдана», то есть разделяют политический курс Украины, однако не находят места в её экономической системе», — отмечает Владимир Киреев.
По словам экспертов, выдавая всех приехавших в Польшу украинцев за беженцев от войны, Варшава стремится оправдаться перед Евросоюзом.
«Это уловка со стороны польского руководства, которое не хочет идти на откровенный конфликт с Брюсселем, отказываясь принимать мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, говоря, что у них есть свои беженцы», — подчёркивает Владимир Киреев.
«Польшу за это, конечно, накажут, но я думаю, что принципиально она свою позицию не изменит, несмотря на угрозы санкций и лишения финансовой поддержки», — считает Александр Асафов.
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