«Украина трещит по швам»: как власти Чехии привлекают в страну специалистов из Закарпатья

В парламенте Чехии зарегистрирован проект поправок к закону о гражданстве, по которым право на чешский паспорт получат потомки граждан Чехословакии. Об этом сообщают местные СМИ. В частности, это может относиться и к жителям Закарпатья, которое входило в состав этого государства с 1919 по 1938 года. Эксперты отмечают, что Прага, вероятно, идёт по стопам Будапешта и упрощает въезд в страну трудовых мигрантов с Украины, поскольку в Чехии ощущается нехватка специалистов.

В парламенте Чехии зарегистрирован проект закона №186/2013 Sb. «О государственном гражданстве Чешской Республики», который позволяет получать гражданство Чехии потомкам жителей Чехословакии. Об этом пишет издание Tyden. В её состав с 1919 по 1938 годы входила и территория нынешнего Закарпатья, которая именовалась «Прикарпатская Русь». Согласно документу, для получения гражданства надо доказать, что один из предков был гражданином Чехословакии. Сдавать экзамен по чешскому языку при упрощенной процедуре не надо.

«Мы с тревогой следим за тем, какие инициативы предлагает Чехия. Насколько нам известно, нижняя палата парламента Чехии будет рассматривать этот законопроект уже на следующей неделе», — рассказывает источник RT в Министерстве иностранных дел Украины.

globallookpress.com

© Monika Skolimowska

Посольство Чехии на Украине утверждает, что изменения в законе не коснутся жителей Закарпатья.

«Как в действующем законе, так и в предложенном проекте, в статье 31 совершенно чётко указано, что вступление в государственное гражданство по упрощённому пути не может касаться нынешних жителей Закарпатской области Украины», — сказано в заявлении посольства.

Но губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль придерживается иной точки зрения. В интервью телеканалу «112 Украина» он назвал происходящее «сценарием №2», намекая на проблемы с Венгрией.

«Стоит вопрос о том, чтобы предоставить бывшим территориям Чехословакии льготы. Чехия уже ставит вопрос — а почему бы и нет? А почему бы Закарпатью не предоставить двойное гражданство?», — заявил он.

Геннадий Москаль

РИА Новости

Его мнение разделяет и местный предприниматель Василий Кожневич (фамилия изменена), который помогает украинцам получить необходимые справки о наличии родственников в Польше, Венгрии или Чехии.

«Сейчас любой гражданин Украины может получить любую справку на Западной Украине в любом архиве. За $300—500 у вас будет любое генеалогическое древо, и родственники тоже будут с «нужными документами». Кто это может проверить? Более того, я уверен, что все страны Восточной Европы прекрасно знают о наличии тысяч «липовых справок», но они не препятствуют этому процессу. Поэтому как только Чехия примет этот закон, спрос на «поиск родственников в Чехословакии» резко вырастет», — рассказывает он.

Трудовой десант

Самый высокий интерес чехи проявляют к столице Закарпатья — Ужгороду, который расположен в нескольких километрах от границы со Словакией, рассказывает RT местный житель Олег Тавренчук.

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«Последний год в Ужгороде наблюдается массовый отъезд местных специалистов в Чехию. Хороших врачей, сантехников, строителей уже практически не осталось. На консультации приходится ездить во Львов, который расположен в 270 километрах от Ужгорода. Такого мы не наблюдали последние 15 лет», — сообщил он.

По словам Тавренчука, украинский врач может заработать $150-200 на родине и не менее 1 тыс. евро в Чехии, поэтому многие украинцы сначала выезжают самостоятельно и отправляют родным деньги, а уже потом вывозят свои семьи.

По прогнозам Национального банка Украины, в этом году трудовые мигранты переведут в страну около $11 млрд (в 2017-ом — $9,3 млрд). Это больше, чем страна получает от международных кредиторов.

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«Количество вакансий для украинцев от чешских компаний в этом году выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Больше всего запросов на поиск медицинского персонала, разнорабочих и инженеров», — говорит в беседе с RT рекрутёр в Ужгороде Наталья Олешко.

В этом году правительство Чехии увеличило квоты для приёма на работу украинцев в два раза, до 20 тыс. Об этом в январе 2018 года заявил тогда ещё глава чешского МИД Мартин Стропницкий. Причём с 24 июня этого года был упрощён порядок получения иностранцами разрешений на работу в Чехии. Если в предыдущие годы иностранец должен был сначала оформить документы на бирже труда и в МВД, то сейчас разрешение оформляет только МВД.

По подсчётам чешского правительства, сейчас страна испытывает дефицит в размере около 250 тыс. работников, восполнить который предполагается преимущественно за счёт украинцев. Местные работники, как и поляки, едут на работу в Великобританию и Ирландию, где заработные платы в несколько раз выше.

«Мне кажется, нам уже давно пора вызвать «на ковёр» министра иностранных дел Павла Климкина. Геннадий Москаль прав, и Чехия берёт на вооружение опыт Венгрии, которая не только раздаёт венгерские паспорта в Берегово, но и не скрывает своих претензий на часть украинской территории», — говорит источник RT в партии «Народный фронт».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не нарушает никаких международных договоров.

«Двойное гражданство — это вполне обычное явление в Европе, и такой подход практикуют во многих странах, в том числе в Венгрии и Румынии. Существуют определённые юридические требования и условия, которым необходимо соответствовать, чтобы стать гражданином Венгрии, но в этом нет ничего необычного», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

С оглядкой на Запад

По словам источника RT в партии «Народный фронт», Украине нужно давно «поднимать скандал в Брюсселе и вводить на Закарпатье войска». А вот Геннадий Москаль считает, что Украине нужно официально разрешить второе гражданство, поскольку это позволит снизить напряжение в регионе. Но, признаёт в беседе с RT представитель администрации президента Украины, такая инициатива не рассматривается.

«Из Украины уже выехало около 5 млн человек и в случае разрешения второго гражданства таких людей станет ещё больше. Мы будем обсуждать сложившуюся проблему с нашими партнёрами в США, поскольку никакой надежды на Брюссель уже нет. Украина действительно может потерять Закарпатье», — считает собеседник RT.

Украина сама ухудшила отношения с соседями после принятия закона «Об образовании», напоминает в беседе с RT глава Центра политического анализа Павел Данилин.

«У них есть опасения по поводу защиты прав национальных меньшинств — этнических венгров и чехов. Украина — это государство, которое сейчас «трещит по швам», поэтому эти страны готовятся защитить своих граждан», — подчёркивает Данилин.

Украина может столкнуться с большими экономическими проблемами уже через 5—10 лет, если правительство не задумается о защите своих границ на западе страны и не будет мотивировать население остаться, считает источник RT в партии «Самопомощь».

«Даже если все самые смелые реформы будут проведены, кто будет работать на Украине? Это будет государство, которое состоит только из пенсионеров. Но так страна функционировать не сможет, и это может стать проблемой уже следующего президента и правительства», — подытожил он.