«Украина не контролирует часть своей территории»: чем угрожает Киеву «латентный сепаратизм» регионов

«Латентный сепаратизм» распространяется по территории Украины. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. По мнению украинских экспертов, киевские власти не контролируют ситуацию в Одессе, Мелитополе, Херсоне, Николаеве, на юге и западе страны, а также на севере Ровенской, Житомирской и Волынской областей. Руководство Украины рассчитывает на лояльность местных лидеров в обмен на невмешательство во внутреннюю политику города или региона. Однако аналитики прогнозируют, что в преддверии выборов, когда Киев пытается радикализировать обстановку в обществе, ситуация в регионах может выйти из-под контроля.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк обозначил очередную угрозу для страны — «латентный сепаратизм». В частности, он обвинил в этом грехе власти Одессы.

«Я считаю, что сегодня в Одессе существует латентный сепаратизм в лице городской власти», — заявил Шкиряк в эфире телеканала ICTV.

Он также подчеркнул, что это общая угроза для Украины, но «Одесса здесь занимает особое место».

«Чужаков здесь не любят»

Сепаратизм связан с нежеланием одесских властей проводить антироссийскую политику, например контролировать действующий на Украине запрет на трансляцию российских каналов, говорит источник RT в администрации президента. Экс-заместитель Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская летом этого года заявила, что в Одесской области транслируют телеканалы ДНР и ЛНР — «Новороссия» и «Оплот». Кроме того, в Одессе участились нападения на проукраинских политиков.

Так, 22 сентября неизвестные стреляли в лидера одесской ячейки проукраинской партии «Сила людей» Олега Михайлика во дворе его дома. Представители «Силы людей» считают, что к покушению может быть причастен мэр Одессы Геннадий Труханов. Михайлик регулярно критиковал главу города.

В начале июня двое неизвестных напали и ранили ножом лидера одесской проукраинской группы «Автомайдан» Виталия Устименко, а в середине мая было совершено покушение на экс-руководителя одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко.

Представители националистических политических партий и общественных организаций потребовали от президента Петра Порошенко и руководителей силовых ведомств расследовать факты нападения на общественных активистов.

«Ситуация, сложившаяся в Одессе, может привести к крайне негативным последствиям для общественной и национальной безопасности и требует немедленного вмешательства органов центральной власти. Призываем представителей власти принять комплекс неотложных мер по недопущению дестабилизации ситуации в Одесской области и защите прав и свобод граждан», — говорится в обращении, которое было опубликовано 23 сентября.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в Одессу отправилась «усиленная группа правоохранителей», которая поможет расследовать факт покушения на Олега Михайлика.

«Одесса — один из самых специфических украинских регионов, чужаков здесь не любят. Ни одна крупная украинская компания, ни один губернатор и представитель правоохранительных органов «со стороны» ничего не сможет сделать без одобрения местной элиты. Войну проиграл даже опытный грузинский политик Михаил Саакашвили. Поэтому президенту Петру Порошенко осталось только договариваться с местными элитами. Он не лезет в дела региона — одесские власти не противоречат требованиям Киева», — сообщил источник RT из окружения мэра Одессы.

По его словам, местные власти не одобряют действия националистов и процесс украинизации страны.

«Созданы отдельные государства»

Явление латентного сепаратизма характерно сегодня для многих регионов Украины, преимущественно на западе и юге страны, подтверждает источник RT в администрации президента.

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«Закрытые социологические исследования показывают, что хуже всего ситуация на юге и западе страны. В Мелитополе, Херсоне и Николаеве население не одобряет действия президента и правительства, особенно это касается языкового вопроса», — говорит собеседник RT.

Так, в феврале 2017 года депутаты Мелитопольского городского совета (Запорожская область) обратились к президенту Украины с требованием принять законопроект о защите русского языка. Но их обращение осталось без ответа.

Самая непростая ситуация на Западной Украине — в Берегово, где Венгрия массово выдаёт местному населению свои паспорта. Об этом в середине сентября написало украинское агентство «Укринформ». По данным журналистов, венгерское консульство не только выдаёт паспорта местным жителям, но и просит трижды присягнуть на верность Венгрии и скрывать от Украины наличие второго гражданства. Местная власть знает о происходящем, но никакой реакции не было, сообщил источник RT в администрации президента. Собеседник RT отмечает, что руководство страны узнало о происходящем из СМИ.

Существуют уже отдельные регионы, где фактически не действует украинское законодательство, отмечает в беседе с RT представитель партии «Народный фронт».

«На севере Житомирской, Ровенской и Волынской областей фактически созданы отдельные государства со своими правоохранительными органами. Местные жители нелегально добывают там янтарь, не подчиняются местным властям и правоохранительным органам. Промысел приносит огромные средства, поэтому все молчат. На эту территорию ещё год назад надо было вводить армию, но руководство страны предпочитает закрывать глаза на эти проблемы», — сообщил источник RT в партии «Народный фронт».

В отсутствии стратегии

Никакой стратегии, что делать с регионами, которые могут в любой момент заявить о неподчинении Киеву, сейчас нет, отметил в беседе с RT представитель партии «Батькивщина».

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«Можно предположить, что руководство страны получило гарантии от местных администраций об их поддержке на выборах в следующем году. Взамен они получили свободу, и центральные органы особо не лезут в их дела. Пока эта ситуация устраивает всех, но в любой момент она может измениться. Надо признать: Украина не контролирует часть своей территории», — заявил собеседник RT.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что с помощью насилия, благодаря которому к власти пришла нынешняя власть, нельзя контролировать страну.

«Проблемы наблюдаются даже в тех регионах, которые идеологически близки к Киеву. Это связано с экономическими трудностями в стране», — говорит он в интервью RT.

Очевидно, что построить единую украинскую нацию не удалось: население Украины не говорит на одном языке, имеет разные обычаи, культуру и менталитет, заявил в интервью RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

«У населения разные предпочтения. Сейчас на Украине наблюдается опасная ситуация — страна нестабильна и может распасться», — подытожил эксперт.

Украина входит в период нестабильности перед выборами, и в условиях латентного сепаратизма действия Киева по радикализации обстановки в обществе могут привести к тому, что ситуация в регионах выйдет из под контроля, говорит источник RT в партии «Самопомощь».

«Создание своей церкви, гонение православной церкви Московского патриархата, которую поддерживает большая часть украинцев, повышение тарифов на газ, высокий уровень инфляции, сотрудничество правоохранителей с националистами, рейдерство и насильственная украинизация — всё это приведёт страну к катастрофическим последствиям. Регионы не согласны жить по таким правилам, и, вероятнее всего, сейчас власти попытаются взять ситуацию под свой контроль, о чём свидетельствует повышенный интерес к Одесскому региону. Но хватит ли у власти сил? Силовики уже потеряли монополию на насилие, и небольшие армии вооружённых людей есть у каждого бизнесмена. Я надеюсь, что вся эта горячая смесь не взорвётся прямо перед выборами», — заявил представитель партии «Самопомощь».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).