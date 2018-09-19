«Продолжают нарушать своё же законодательство»: во Львове запретили публичное использование русскоязычных произведений

Областной совет Львова установил мораторий на публичное использование любых русскоязычных произведений. В решении отмечается, что запрет будет оставаться в силе до «момента полного прекращения оккупации территории Украины». К подобным неординарным мерам могут прибегнуть и в другом украинском городе — Днепре. Там в начале сентября выступили с предложением запретить исполнение русскоязычных песен в общественных местах. Эксперты отмечают, что такие ограничения противоречат не только Конституции страны, но и нарушают права граждан.

Львовский областной совет установил запрет на публичное использование «русскоязычного культурного продукта», сообщают украинские СМИ. За принятие решения проголосовали 57 депутатов, а против высказались 43 члена облсовета.

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечается в заявлении областного совета.

По поручению львовских парламентариев будет организована межведомственная рабочая группа, члены которой будут систематически проводить работы с населением по разъяснению моратория. Депутаты также намерены обратиться к членам Верховной рады с предложением распространить действие запрета по всей территории Украины.

Не первая инициатива

Напомним, в начале сентября на Украине уже выдвигалось предложение запретить аудиовизуальные произведения на русском языке. Тогда с идеей федерализации моратория на русскоязычные песни выступили члены городского совета Днепра.

Согласно внесенному ими предложению, в городе следует запретить использование песен российских исполнителей, «поддержавших российскую агрессию против Украины». Их нельзя будет исполнять в общественном транспорте, культурных учреждениях, а также в зданиях гостиниц и ресторанов. Ожидается, что контролировать исполнение закона, в случае его принятия на горсовете, будет местная инспекция по благоустройству.

Нелекарственные средства

Волна «русскоязычных» запретов коснулась и здравоохранения. Так, летом на Украине запретили к распространению лекарственные препараты, зарегистрированные в России или отмеченные маркировкой на русском языке.

Так, Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками распорядилась запретить продажу французской вакцины от дифтерии с маркировкой на русском языке. Она же в середине августа прекратила распространение и продажу более 40 видов медикаментов российского производства.



Шли к запретам не первый месяц

В борьбе с русскоязычным наследием со дня провозглашения независимости Украины наиболее активное участие проявляли члены Львовского областного совета, считает члена комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. При этом едва ли попытки Львовских властей в вопросе запрета на русскокультурные произведения увенчались успехом.

«С учётом того, что результаты политики, которую они проводят, плачевны, они всё больше и больше радикализируются. Они считают, что все проблемы Украины связаны с Россией и со всем русским, что есть в их стране, и совершенно ошибочно уверены, что если вытеснить всё русское, то жизнь в стране наладится», — отметил парламентарий.

С тем, что во Львове превалирует русофобия, согласился и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Он отметил, что антироссийские настроения в западных областях Украины, включая Львов, обусловлены исторически.

«Это объясняется исторической ретроспективой: формированием и возникновением этих регионов и районов. Например, Галица — большую часть времени была в составе Польши, до 1942 года, эти регионы входили в состав Австро-Венгрии. Тогда австро-венгерские политические режимы уничтожали всё русское, пытаясь переформатировать население», — рассказал эксперт.

По его мнению, во Львове к запретам на всё русское «шли не первый месяц», исключая русский язык из сферы образования и культуры

«Теперь мы пришли к тому, что на всё русское, российское будет введено законодательное табу, естественно, данное решение не обосновано. Это политически мотивированное решение, которое лишний раз подтверждает сущность украинского режима», — резюмировал эксперт.

Дискриминация и нарушения Конституции Украины

Между тем мораторий на произведения с русскоязычным контентом нарушают принципы международного права и украинскую Конституцию, заявил Цеков. Он отметил, что в Конституции Украины есть ряд статей, согласно которым русский язык в стране должен «сохраняться и развиваться».

«Этого, как мы видим, не происходит. В течение нескольких лет на Украине нарушали и продолжают нарушать своё же действующее законодательство», — добавил депутат.

Инцидент с запретом на культурные произведения на русском языке фактически дискриминирует жителей Львова, а Украина демонстрирует неготовность соответствовать европейским принципам свободы и демократии, подчёркивает политолог Иван Мезюхо.

«Это уже не первый приступ русофобии на Львовщине. На самом деле инцидентов с ущемлением прав русских, русскокультурных и русскоязычных жителей Львова сотни, если не тысячи, на протяжении всего времени со дня провозглашения независимости Украины. Фактически жители Львова подвергаются дискриминации, что нарушает и Конституцию Украины, и различные международные документы, которые были ратифицированы украинским парламентом», — рассказал эксперт.