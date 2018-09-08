«Надо отстраняться от руководства»: почему в Киеве заговорили о «пробившей дно» Украине

Украина перешла черту международных приличий по количеству скандалов, заявил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко. Так он прокомментировал высказывание украинского депутата Андрея Парубия, который назвал Адольфа Гитлера «самым большим» практиком прямой демократии. По словам Червоненко, отсутствие наказания за подобные слова — прямое следствие героизации фашизма. По мнению экспертов, противоречивые заявления украинских политиков могут быть связаны с подготовкой к предстоящим президентским выборам и желанием отстраниться от действующей власти.

Украина «пробила дно» по количеству скандалов и позоров, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко, комментируя высказывания депутата Верховной рады Андрея Парубия об Адольфе Гитлере.

«Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позорам, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлёкшее отставку, но и уголовное преследование», — цитирует РИА Новости Червоненко.

Ранее Парубий назвал фюрера «самым большим человеком, который практиковал прямую демократию». Депутат заявил, что сам изучал вопросы прямой демократии на научном уровне, и призвал не забывать о вкладе Гитлера в её развитие.

Позднее депутат Рады Вадим Рабинович подал в суд на Парубия за пропаганду фашизма и попросил европейские власти дать оценку действиям парламентария и Киева в целом.

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Червоненко считает, что отсутствие наказания за подобные заявления — прямое следствие героизации фашизма, в частности деятельности дивизии СС «Галичина». Украинское военное формирование было создано во время Второй мировой войны и входило в состав войск СС нацистской Германии.

Политика Киева уже привела к ухудшению отношений с другими странами. Так, МИД Украины открыто выразил недовольство законопроектом об уголовной ответственности за распространение информации об участии поляков в холокосте, который также предусматривает наказание за пропаганду идеологии украинских националистов. В МИД Украины расценили закон как попытку «навязать одностороннюю трактовку исторических событий».

Позднее президент Польши Анджей Дуда назвал этнической чисткой события Волынской резни на Украине в 1943 году. По данным польского Института национальной памяти, всего от рук бандеровцев в годы Второй мировой погибли более 100 тыс. поляков.

Однако президент Украины Пётр Порошенко, комментируя трагические события, заявил, что чтит память украинцев, ставших «жертвами украино-польского конфликта мая 1944 года», и «память поляков, которые стали жертвами трагических событий на Украине».

«Надо определяться»

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, причин для критических заявлений в адрес власти со стороны Червоненко может быть несколько, одна из них — подготовка к предстоящим президентским выборам.

«Версия о том, что выступление бывшего министра транспорта и связи может быть приурочено к предстоящим выборам, вполне имеет право на существование. Подготовка к выборам предполагает какие-то размежевания в политической среде, потому что происходит выделение кандидатов, за которыми стоят конкретные политические силы», — отметил Оленченко.

Другой причиной, считает эксперт, может стать ухудшающаяся экономическая и политическая ситуация на Украине.

«Многие политики и общественные деятели сейчас понимают, что надо определяться и высказывать своё мнение, отстраняться от нынешнего киевского руководства», — добавил он.

Активизация политиков происходит на фоне предстоящих выборов, согласился заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин.

«Одни рассчитывают на патриотический электорат, которого, кстати, не так мало. Другие ориентируются на данные соцопросов, которые показывают, что большинство граждан страны уже не доверяют нынешней власти и значительная часть хотела бы скорейшего урегулирования ситуации вокруг Донбасса и Крыма», — считает эксперт.

Пётр Порошенко

© Gleb Garanich/Reuters

По его мнению, после выборов настроения среди руководства страны изменятся.

«Едва ли большинство голосов получат сторонники скорейшего урегулирования конфликта (в Донбассе. — RT). Но они будут значительно больше представлены в парламенте, и общее настроение изменится. Хоть и не кардинальным образом», — добавил Жарихин.

Угроза дефолта

Между тем сейчас стране грозит дефолт, если Украина не будет выполнять требований Международного валютного фонда о повышении цен на газ. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «Интер».

«Невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, а антикризисный. Я сделаю всё, чтобы защитить людей, снизить инфляцию», — отметил Гройсман.

Ранее чиновник сообщил о том, что повышение цен на газ — это вынужденная мера, на которую правительству страны необходимо идти, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам.

Как ранее отмечал Гройсман, с 2005 по 2013 год Украина позаимствовала $46 млрд. Из них $27 млрд необходимо погасить в течение следующих четырёх лет.