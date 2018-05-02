Гройсман заявил, что Украина должна погасить $27 млрд долгов в следующие четыре года

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В следующие четыре года Украине необходимо погасить долг в размере $27 млрд. Такое мнение выразил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Для того, чтобы нам обслуживать долги, надо, чтобы наша экономика больше росла, нам нужны инвестиции, чтобы мы больше получали поступлений в бюджеты. А с другой стороны, мы должны чётко управлять государственным долгом, его обслуживать, выполняя свои обязательства, и здесь нам нужна внешняя поддержка», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Гройсман добавил, что за 2007—2014 годы Украина взяла $47 млрд кредитов.

Ранее он заявил, что давление внешнего долга является главной проблемой украинской экономики.

В сентябре 2017 года политический эксперт Сергей Простаков в беседе с ФАН рассказал, за счёт чего растёт госдолг Украины.

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