Гройсман рассказал о серьёзных проблемах Украины с обслуживанием внешних долгов

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что с 2007 по 2014 год страна одолжила $46 млрд.
Гройсман рассказал о серьёзных проблемах Украины с обслуживанием внешних долгов
  • globallookpress.com
  • © Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com

«$46 млрд были одолжены извне, но ни Украина, ни украинцы этого не ощутили», — цитирует Интерфакс-Украина Гройсмана.

Он также добавил, что в марте Украина выплатила по внешним долгам $1,4 млрд, однако отметил проблемы с обслуживанием внешних долгов.

«У нас сегодня есть серьёзные проблемы с точки зрения обслуживания внешних долгов. Не мы с вами их брали, но мы с вами должны их обслуживать, и мы должны их возвращать», — сказал Гройсман.

Ранее Гройсман заявил, что давление внешнего долга является главной проблемой украинской экономики.

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