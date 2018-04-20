Гройсман рассказал о серьёзных проблемах Украины с обслуживанием внешних долгов
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«$46 млрд были одолжены извне, но ни Украина, ни украинцы этого не ощутили», — цитирует Интерфакс-Украина Гройсмана.
Он также добавил, что в марте Украина выплатила по внешним долгам $1,4 млрд, однако отметил проблемы с обслуживанием внешних долгов.
«У нас сегодня есть серьёзные проблемы с точки зрения обслуживания внешних долгов. Не мы с вами их брали, но мы с вами должны их обслуживать, и мы должны их возвращать», — сказал Гройсман.
Ранее Гройсман заявил, что давление внешнего долга является главной проблемой украинской экономики.