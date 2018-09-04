Спикер Верховной рады назвал Гитлера «самым большим» практиком прямой демократии

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Спикер украинского парламента Андрей Парубий сказал, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер был одним из тех, кто больше всего «практиковал прямую демократию».
Спикер Верховной рады назвал Гитлера «самым большим» практиком прямой демократии
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

«Я сам огромный сторонник прямой демократии... Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах», — заявил он. 

По словам Парубия, прямая демократия открывает возможности для манипулирования людьми.

В апреле на Украине уволили поздравившую с днём рождения Гитлера учительницу истории из Львова.

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