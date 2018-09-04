Спикер Верховной рады назвал Гитлера «самым большим» практиком прямой демократии
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
«Я сам огромный сторонник прямой демократии... Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах», — заявил он.
По словам Парубия, прямая демократия открывает возможности для манипулирования людьми.
В апреле на Украине уволили поздравившую с днём рождения Гитлера учительницу истории из Львова.