На Украине уволили поздравившую с днём рождения Гитлера учительницу истории

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Учительницу истории во Львове, поздравившую в социальных сетях с днём рождения Адольфа Гитлера, уволили из школы. Об этом информирует пресс-служба мэрии Львова.
На Украине уволили поздравившую с днём рождения Гитлера учительницу истории
  • Марьяна Батюк
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Отмечается, что приказ об увольнении и трудовую книжку учительнице Марьяне Батюк вручил директор школы. 

«Мы не допустим, чтобы во львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев. И Гитлер, и Сталин — это преступники, на руках которых кровь как наших предков, так и миллионов людей других наций», — заявил городской голова Львова Андрей Садовый. 

По его словам, «если учительница истории этого не знает, ей не место среди детей».

Пост с поздравлениями ко дню рождения Гитлера появился на странице Батюк 20 апреля.

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