На Украине уволили поздравившую с днём рождения Гитлера учительницу истории
- Марьяна Батюк
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Отмечается, что приказ об увольнении и трудовую книжку учительнице Марьяне Батюк вручил директор школы.
«Мы не допустим, чтобы во львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев. И Гитлер, и Сталин — это преступники, на руках которых кровь как наших предков, так и миллионов людей других наций», — заявил городской голова Львова Андрей Садовый.
По его словам, «если учительница истории этого не знает, ей не место среди детей».
Пост с поздравлениями ко дню рождения Гитлера появился на странице Батюк 20 апреля.