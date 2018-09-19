СМИ: Венгрия выдаёт паспорта украинцам и просит не сообщать об этом властям Украины

Агентство «Укринформ» сообщает, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, прося при этом не сообщать о получении документов украинским властям.

«Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями — не сообщать о получении документов украинской власти​​​», — указывается в материале.

Как сообщает агентство со ссылкой на видео, предоставленное источниками, во время процедуры выдачи паспортов получающие гражданство вслух трижды присягают на верность Венгрии, а после получают инструкции от венгерских дипломатов, которые призывают скрывать «от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства».

Отмечается, что в консульстве Венгрии пока не прокомментировали данную информацию, при этом в венгерском посольстве подтвердили факт получения письма по поводу указанной ситуации от агентства, но также не стали ничего комментировать, сказав, что переслали запрос властям своей страны.

«Мы отослали ваш запрос в наше министерство. Если там захотят, то, возможно, вам ответят», — сказала собеседница по-русски, подчеркнув, что украинским не владеет.

Ранее МИД Украины вручил временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу ноту в связи с созданием венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области.