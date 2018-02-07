«Бренд русского мира»: как Екатерина II переименовала турецкий порт Хаджибей в Одессу

7 февраля 1795 года российская императрица Екатерина II подписала указ о переименовании турецкого порта Хаджибей в Одессу. Основательница города решила назвать его в честь греческой колонии Одессос, находившейся когда-то на этом месте. Благодарные одесситы в 1900 году поставили Екатерине II памятник. Однако сегодня украинские националисты призывают к сносу монумента и пытаются переписать историю «жемчужины у моря», вычеркнув всё русское наследие. О российских корнях самого интернационального города на Черноморском побережье — в материале RT.

Территория современной Одессы была заселена ещё до нашей эры. В VI веке до н. э. Черноморское побережье занимали греческие колонии. Во второй половине XIV века эти земли попали под власть княжества Литовского, тогда и была построена крепость Хаджибей. По одной из версий, название Хаджибей татарского происхождения, по другой — литовского. В XV столетии форт заняли турки.

После победы в Русско-турецкой войне (1787—1791) Российская империя получила территории на побережье Чёрного моря, в том числе крепость и порт Хаджибей. В 1794 году на этом месте Екатерина II повелевает основать новый город.

«Весь этот край колонизировался именно в правление Екатерины II. При ней весь юг — то, что тогда называлось Новороссийской губернией, Херсонской губернией, — был приведён под единое управление Российской империи», — отметила в беседе с RT директор центра по изучению Украины исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Таирова-Яковлева.

Согласно самой распространённой версии, Екатерине II предложили назвать город в честь древнегреческой колонии Одессос, которая когда-то находилась на этом месте. Императрица согласилась, однако пожелала заменить мужской род женским.

Отцы-основатели

Первым главой «жемчужины у моря» стал вице-адмирал Иосиф де Рибас, имя которого сейчас носит главная улица Одессы. Именно он руководил строительством города.

«…особливо вице-адмиралу де Рибасу, на попечении которого лежит главная часть тамошних крепостных и порта Одесского строений и который усердием своим к службе Нашей наиболее способствует к успешному течению оных…» — писала Екатерина II в благодарственном послании строителям города.

Следующий генерал-губернатор — Ришелье — преобразил город: при нём были заложены новые улицы, увеличилась численность населения, были открыты университет и гимназии, построены театры, церкви и синагога. В 1815 году Ришелье уехал во Францию, оставив Одессу многолюдной и процветающей.

На смену Ришелье пришёл Ланжерон, установивший в городе режим порто-франко (право беспошлинного ввоза и вывоза товаров). Это способствовало небывалому экономическому развитию Одессы.

В 1823 году генерал-губернатором Новороссийского края стал граф Михаил Воронцов. Для своей резиденции он выбрал Одессу. Именно при нём была возведена знаменитая Потёмкинская лестница, до сих пор являющаяся едва ли не главной достопримечательностью города.

К началу ХХ века Одесса стала одним из крупнейших городов Российской империи, отмечают эксперты.

«По численности населения она была больше Киева. Это был крупный порт, торговый, интернациональный город», — подчеркнул в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Одесса стала и одним из культурных центров России, центром притяжения для многих великих русских писателей, поэтов, художников. Здесь бывали Пушкин, Гоголь, Жуковский, Островский, Чехов, Бунин, Куприн, Горький… В Одессе родились Ахматова, Бабель, братья Катаевы, Олеша.

Улица Пушкина в Одессе. 1899

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Одессу называют ещё и городом эмигрантов. Отсюда в 1919—1920 годах уходили корабли с теми, кто не принял большевистской России. И последним воспоминанием о родине для них навсегда остался Одесский порт.

Свой особый колорит Одесса сохранила и в советское время.

«Одесса — исторически русский город, и даже в те времена, когда она находилась в составе УССР, большинство одесситов общались на русском языке. Именно русская культура всегда превалировала в городе, украиноязычных одесситов было очень мало», — отметил в беседе с RT ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич.

Одесский характер

Однако в новейшей истории города своеобразие и независимый дух Одессы не всем пришлись по вкусу, считают эксперты.

«Последняя четверть века, которую Одесса провела в составе современной Украины, показала, что, несмотря на все попытки, несмотря на все усилия, которые предпринимали Киев и украинские национально-ориентированные деятели и структуры, Одесса до сих пор остаётся русскоязычным городом, до сих пор остаётся городом, который во многом культурно ориентирован на Россию», — подчеркнул Олевич.

По мнению экспертов, отнюдь не случайно кровавые события 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов произошли именно в «ориентированной на Россию» Одессе.

«Трагические события мая 2014 года показывают, что украинские националисты понимают: у Одессы не украинский национальный дух. Это город, который сопротивляется украинскому национализму. Так что это была попытка запугать Одессу и одесситов, принудить к подчинению Киеву, к подчинению радикально-националистическим силам, которые правят сейчас на Украине», — заявил Олевич.

По словам эксперта, с тех пор репрессии против одесситов, которые пытались высказать своё независимое мнение о происходящем на Украине и критиковали киевские власти за их националистическую риторику и политический курс, продолжаются.

Неблагодарные потомки

Сегодня украинские националисты нацелены на дерусификацию города и пытаются вычеркнуть из истории Одессы её основательницу Екатерину II.

Кордон милиции между сторонниками «антимайдана» и украинскими националистами на пересечении переулка Вице-адмирала Жукова и улицы Дерибасовской в Одессе.

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В 1900 году благодарные потомки установили памятник Екатерине II и её сподвижникам — основателям Одессы. В 1920 году монумент был снесён и восстановлен только в 2007 году. С тех пор украинские националисты неоднократно пытались скинуть с пьедестала российскую императрицу. Последнюю такую попытку общественной организации «Сич» пресёк Одесский апелляционный административный суд 5 февраля 2018 года.

«Попытки убрать памятник Екатерине II вполне вписываются в логику украинских националистов, которые прежде всего хотят вычеркнуть из памяти жителей Украины всё то, что на протяжении веков связывало и до сих пор связывает их с Россией, с русским народом. Но последние три-четыре года показывают, что даже репрессии не способны сломить дух одесситов», — подчеркнул Олевич.

Согласно логике националистов, отмечают эксперты, должны быть уничтожены и памятник Ришелье, и Потёмкинская лестница, и Александровская колонна (табличку на которой с именем российского императора — «Александру II благодарная Одесса» — радикалы уже закрасили чёрным), да и вообще почти вся Одесса вместе с её именем, данным городу Екатериной II.

Примеров переименования городов и сноса памятников, в частности создателю самой Украины — Владимиру Ленину, в Незалежной предостаточно. Однако, как считают аналитики, до переименования Одессы дело вряд ли дойдёт.

«Название Одессы — это бренд не украинский, это бренд русского мира и международный бренд. Одесситы никогда не согласятся с изменением названия, и любые попытки сменить его законодательным порядком столкнутся с серьёзными протестами», — подытожил Олевич.