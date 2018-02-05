Суд в Одессе отказал в сносе памятника Екатерине II

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В Одессе суд отказал в удовлетворении жалобы активистов о сносе памятника Екатерине II. Об этом сообщает местное интернет-издание «Думская».

Отмечается, что общественная организация «Сич» просила перенести памятник «Потёмкинцам — потомки» на место памятника Екатерине II.

Однако Одесский апелляционный административный суд в ходе заседания, состоявшегося 5 февраля, отказался удовлетворить жалобу. 

«Таким образом, памятник Екатерине II (основателям Одессы) остаётся на своём месте — на Екатерининской площади», — отмечает издание.

В декабре сообщалось, что радикалы закрасили табличку с именем Александра II в Одессе.

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