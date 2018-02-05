Суд в Одессе отказал в сносе памятника Екатерине II
Отмечается, что общественная организация «Сич» просила перенести памятник «Потёмкинцам — потомки» на место памятника Екатерине II.
Однако Одесский апелляционный административный суд в ходе заседания, состоявшегося 5 февраля, отказался удовлетворить жалобу.
«Таким образом, памятник Екатерине II (основателям Одессы) остаётся на своём месте — на Екатерининской площади», — отмечает издание.
В декабре сообщалось, что радикалы закрасили табличку с именем Александра II в Одессе.