«Неожиданная незалежность»: как Украина впервые приобрела и потеряла независимость

100 лет назад Украинская народная республика провозгласила независимость. Однако, по мнению экспертов, называть этот шаг подготовленным и осознанным вряд ли можно: независимость УНР была объявлена небольшой частью украинских социалистов для того, чтобы заручиться поддержкой германской армии в борьбе с большевиками. Через три месяца немцы разогнали Раду, передав власть в формально независимой Украине гетману Скоропадскому. О первой украинской незалежности — в материале RT.

Несостоявшийся союз с большевиками

В начале ноября 1917 года в Киеве произошло несколько столкновений между отрядами большевиков и войсками Временного правительства. Украинская народная Рада заняла сторону красных. В итоге власть в городе на время перешла к большевикам, которые и инициировали созыв Всеукраинского съезда советов. Однако выборы они проиграли.

Рада, состоявшая из украинских социалистов, приняла III Универсал, объявивший создание Украинской народной республики в составе федерации с большевистской Россией.

Демонстрация по случаю провозглашения III-го Универсала Центральной Рады. 1917 год

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«Рада долго не хотела объявлять независимость, потому что это так или иначе поднимало вопрос о границах Украины: выдвигались претензии на большую территорию от Бреста и до Дона. Националисты полагали, что вопрос независимости надо решать постепенно, укрепляясь за счет России», — рассказал в интервью RT доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Фёдор Гайда.

По словам эксперта, Временное правительство проявляло неуступчивость по украинскому вопросу, большевики же, говорившие о праве наций на самоопределение, воспринимались как союзники.

«Однако вскоре большевики потребовали подчинения от Рады, а в Харькове был создан параллельный политический центр, который объявил Украинскую советскую республику», — продолжил Гайда.

Под властью Германии

При Временном правительстве местное военное начальство дало согласие на украинизацию ряда подразделений бывшей Русской императорской армии. Рада, стремясь укрепить свою власть, начала формировать единый Украинский фронт, блокируя действия подконтрольных советской власти войск, в частности отправку военных на подавление Донского восстания генерала Каледина.

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13 декабря 1917 года генеральный секретарь Украинской народной республики по военным делам Симон Петлюра запретил советским воинским эшелонам следовать по территории Украины без его разрешения. Всё это привело к кровопролитным столкновениям между красноармейцами и украинскими войсками. В ответ советское правительство сформировало Южный революционный фронт, перед которым поставили задачу занять Киев и ключевые украинские города.

В декабре 1917 года в Брест-Литовске начались мирные переговоры между советской делегацией и странами-противниками по Первой мировой войне — Германией и Австро-Венгрией. Одними из ключевых вопросов стали территориальные уступки и будущее земель Украины. Наблюдатели от Центральной рады, присутствовавшие на встрече, попытались начать переговоры с немцами — германская армия была той альтернативной большевикам военной силой, к которой могли обратиться украинские социалисты.

«Немцы отказывались вести переговоры до тех пор, пока Украина, хотя бы формально, не заявила себя самостоятельной силой. Это заставило провозгласить независимость, что было сделано Малой Радой, которая состояла всего из нескольких десятков человек. Стране это решение было просто объявлено. Никакого голосования, референдума, принятия этого акта демократической процедурой не предполагалось», — говорит Фёдор Гайда.

По словам историка, подписав с Германией мирный договор, Рада значительно усилила позиции немцев в переговорах с большевиками о Брестском мире.

«Независимость была получена УНР неожиданно и в рабочем порядке под воздействием конъюнктурных обстоятельств. Точно так же в рабочем порядке эту независимость и уничтожили», — отметил Гайда.

Немецкие войска на Думской площади в Киеве в период оккупации Украины.

РИА Новости

По словам эксперта, как только немцы заняли Киев, они поняли, что Рада — это лишь горстка социалистов, которые сводят счёты со своими политическими противниками. В итоге немецкие военные разогнали Раду, созвав съезд землевладельцев Украины.

«И уже на съезде было принято решение о создании Украинской державы во главе с гетманом Павлом Скоропадским, бывшим генерал-лейтенантом царской армии», — говорит Гайда.

Независимость «задним числом»

По состоянию на 22 января 1918 год, ключевые города центра и востока Украины — Полтава, Харьков, Мариуполь и Луганск — уже были в руках красных. И точная дата IV Универсала, провозгласившего независимость Украины, была не известна до последнего момента.

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Через год украинские войска на два месяца вернулись в Киев, и было провозглашено объединение УНР с Западно-Украинской Республикой, образованной в основном на территории бывших австрийских земель Украины. Тогда же объявили, что две Украины воссоединились ровно через год после объявления о независимости. При этом современные украинские историки полагают, что реальным днём провозглашения независимости было 24 января 1918 года. Но это противоречит самому тексту документа, где указана дата 9 (22) января.

Гайда отмечает, что независимость провозгласили «задним числом». Рада в пророссийски настроенном Киеве большой поддержки не имела и попыталась провести выборы во Всеукраинское учредительное собрание.

«Но на выборах от Киева фактически победили русские националисты — внепартийный блок Василия Шульгина. Украинских самостийников в основном поддерживали на селе исключительно благодаря социалистической направленности украинского национализма», — пояснил историк.

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Открытие Всеукраинского учредительного собрания было назначено как раз на 22 января, но результаты выборов и наступление Красной армии помешали его провести, отмечает историк. В итоге независимость в момент подготовки к эвакуации второпях провозгласили 39 членов Малой рады из 49. Эсеры, меньшевики и представители еврейской партии Бунд проголосовали против или воздержались.

«День соборности и свободы»

До 2012 года на Украине было два праздника — День свободы (22 ноября), учреждённый в честь «оранжевой революции» 2004 года, и День соборности (22 января). Однако президент Виктор Янукович объединил две даты. Новый праздник, который теперь отмечают 22 января, назвали «Днём соборности и свободы».

22 января 2018 года, говоря о событиях столетней давности в Музее истории Киева, Пётр Порошенко сравнил их с современной историей страны, заявив, что уже тогда Россия якобы вела против Украины гибридную войну.

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По мнению экспертов, неизвестно, к каким историческим фактам апеллирует президент Украины. Возможно, имеются в виду события 8 февраля 1918 года, когда войска красного командарма Михаила Муравьёва вошли в Киев. Тогда под горячую руку красноармейцев попало немало киевлян, в том числе около 3 тыс. русских офицеров, проживавших в городе. Однако это была не Русская императорская армия, не Вооружённые силы Юга России и не Русская армия генерала Врангеля — это были недавние революционные союзники Рады, отмечают эксперты.

В 1919 году исторические пути двух Украин разошлись. Западная Украина вела боевые действия против чешских войск за обладание Закарпатьем и против только что созданной польской армии — за власть над Галицией. А Украинская народная республика Симона Петлюры в то же самое время заключила с Польшей союз против большевиков. Даже освобождение Киева от большевиков 31 августа 1919 года прошло не без эксцессов. В город вошли одновременно силы 7-ой пехотной дивизии Вооружённых сил Юга России генерала Деникина, солдаты УНР и Галицийской армии. Уже на следующий день по договоренности с белыми, войска галичан город покинули. А кратковременные бои с силами УНР завершились переходом города под власть Деникина.