Порошенко рассказал, что ему на день рождения подарили «Московскую вошь»

Президент Украины Пётр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики заявил, что украинцам стоит прочесть труды гетмана Павла Скоропадского, главы Директории УНР Симона Петлюры и анархиста Нестора Махно.

«В прошлом году «Воспоминаниями» Павла Скоропадского я был настолько поражён, что настойчиво советовал прочитать их всем политикам, чиновникам, депутатам. Мне же на день рождения подарили контрпропагандистскую брошюру Симона Петлюры, которая имеет символическое название «Московская вошь». Она, хочу подчеркнуть, совсем не ксенофобская, потому что есть в ней и самокритичный раздел «Свои гниды». Думаю, поучительно было бы полистать ещё и Махно», — приводит сайт президента Украины слова Порошенко.

Он отметил, что «разрушительный феномен атаманщины следует анализировать».

В прошлом году сообщалось, что Порошенко получил от неизвестных дарителей книги «Путеводитель по Крыму» и «Приворотное зелье».