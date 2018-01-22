Порошенко рассказал, что ему на день рождения подарили «Московскую вошь»

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики заявил, что украинцам стоит прочесть труды гетмана Павла Скоропадского, главы Директории УНР Симона Петлюры и анархиста Нестора Махно.

«В прошлом году «Воспоминаниями» Павла Скоропадского я был настолько поражён, что настойчиво советовал прочитать их всем политикам, чиновникам, депутатам. Мне же на день рождения подарили контрпропагандистскую брошюру Симона Петлюры, которая имеет символическое название «Московская вошь». Она, хочу подчеркнуть, совсем не ксенофобская, потому что есть в ней и самокритичный раздел «Свои гниды». Думаю, поучительно было бы полистать ещё и Махно», — приводит сайт президента Украины слова Порошенко.

Он отметил, что «разрушительный феномен атаманщины следует анализировать».

В прошлом году сообщалось, что Порошенко получил от неизвестных дарителей книги «Путеводитель по Крыму» и «Приворотное зелье».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru