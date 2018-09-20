«Близорукость Киева»: на Украине предупредили о последствиях непродления договора о дружбе с Россией
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- РИА Новости
- © Александр Полегенько
Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж прокомментировал намерение Киева не продлевать договор о дружбе с Россией. По его словам, этот шаг может создать проблемы для самой Украины. В частности, он указал на то, что в соответствии с договором Крым юридически входит в состав Украины и признан Россией, разрыв же договорённости аннулирует этот пункт.
«Здесь всё же надо иметь твёрдую юридическую базу, а мы даём поводы им ссылаться на то, что мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договора», — пояснил Маломуж.
Кроме того, прекращение действия договора о дружбе с Россией может привести к обострению ситуации в Донбассе, считает генерал. При этом он заверил, что «глобальной войны не стоит ожидать», но может увеличиться число провокаций.
Эксперты отмечают, что непродление договора о дружбе с Россией принесёт Украине много неудобств, но на ситуацию с Крымом уже никак повлиять не сможет.
«Вопрос по Крыму для России уже решён, что бы ни думали в Киеве, в ООН или где-то ещё. И все здравомыслящие люди в мире это понимают. И сохранение этого договора или его отмена никак на этот вопрос не повлияет», — подчеркнул политолог Владимир Корнилов.
В 2014 году Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, проведённого на полуострове в строгом соответствии с международным правом. Позже президент России Владимир Путин заявил, что «для Российской Федерации этот вопрос закрыт».
17 сентября президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.
19 сентября глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев уведомит Москву о своём решении в пятницу, 21 сентября.
«Мы на этой неделе формально вышлем России наше сообщение о непродлении. Думаю, что в пятницу вышлем», — заявил министр.
Как полагают аналитики, российская сторона никак не пострадает от такого решения Украины.
Более того, как напоминает Корнилов, ещё в 1990-е некоторые политологи отмечали, что для России это соглашение не слишком выгодно. С момента подписания договорённостей РФ несколько раз пользовалась лишь одним пунктом, который говорит об «обязанности сторон не вступать в какие-то блоки, альянсы, которые бы угрожали безопасности другой стороны». Однако Киев не принимал его во внимание — украинские политики неоднократно заявляли о желании Украины вступить в НАТО.
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- РИА Новости
Бытовые неудобства
Политический аналитик Владимир Джаралла также считает, что Киев поступает недальновидно, не продлевая договор о дружбе с РФ.
«Не удивлюсь, если выяснится, что ни президент Украины, ни его министры сам договор целиком не читали. Подобная близорукость для них весьма характерна. В отношении же территориальных споров вполне очевидно, что договор убирал целый ряд вопросов по флоту, по территориям, а теперь получается, что это прекращает своё действие и, следовательно, есть юридические нюансы», — пояснил эксперт.
В первую очередь юридические аспекты касаются повседневной жизни граждан: например, договорённостей о признании дипломов, решения вопросов о собственности, о пребывании на территории другого государства, нотариальных нюансов.
«Весь комплекс отношений между странами регулируется этими документами, и все они опираются на договор о дружбе между Россией и Украиной», — подчеркнул Владимир Джаралла, добавив, что утерян фундамент в отношениях между Россией и Украиной.
Обе страны с момента непродления договора будут руководствоваться своим национальным законодательством. Как подчёркивают политологи, это отразится на жизни граждан. Также на Украине говорят о возможном ограничении транспортного сообщения.
«Всё это результаты глупости украинских властей, их ненависти и националистического режима, а также исключительно использования этих вопросов во внутриполитической борьбе. Опять Украина оказывается в роли стрелка, который прострелил сам себе ногу», — заключил политический эксперт.
В МИД России назвали решение украинской стороны деструктивным. По оценке российского внешнеполитического ведомства, Киев «демонстрирует готовность с лёгкостью разрушать всё то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями общих предков».
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- РИА Новости
Договору о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве России и Украины уже более 20 лет, он был заключён в 1997 году. В документе закрепляется стратегическое партнёрство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».
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