«Мина замедленного действия»: к чему может привести расторжение Киевом договора о дружбе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Это фундаментальное соглашение определяло отношения двух стран на протяжении последних 20 лет, однако, как отметили эксперты, многие его положения в последнее время не соблюдались. О мотивах, которые заставили Порошенко пойти на этот шаг, и возможных последствиях — в материале RT.

Украина не станет продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Соответствующий указ 17 сентября подписал президент Пётр Порошенко. Таким образом, глава украинского государства поддержал предложение Министерства иностранных дел, одобренное 6 сентября Советом национальной безопасности Украины.

Теперь украинский МИД должен официально заявить Москве о желании расторгнуть соглашение, а также проинформировать об этом ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные структуры. Сроки, в которые Киев должен сделать это, не уточняются.

В МИД России назвали решение украинской стороны деструктивным шагом.

«В стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции киевские власти демонстрируют готовность с лёгкостью разрушать всё то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Порошенко поручил МИД Украины подготовить пакет документов для начала процедуры расторжения договора 28 августа. Как заявил тогда политик, украинская сторона подошла к этому решению достаточно «подготовленной и защищённой». Также Порошенко назвал договор, действующий между Россией и Украиной с 1999 года, «анахронизмом», и напомнил о том, насколько для Киева важно добиться экономической и энергетической независимости от Москвы.

«Мы продолжаем нить за нитью рвать ту паутину, которой русский царизм, а позже красный большевизм долгие века методично опутывали свободолюбивую украинскую душу», — заявил Порошенко.

Комментируя решение главы государства, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о планах Киева расторгнуть все заключённые ранее с Россией договоры.

«То, что договорно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана, это абсолютный факт», — подчеркнул украинский министр, добавив, что каждый из подписанных с Москвой договоров содержит пункт, позволяющий расторгнуть соглашение.

«У нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать. Но если мы этот план объявим уже сейчас, то Россия использует это против нас в судебных процессах», — цитирует министра издание «Европейская правда».

В качестве примера министр привёл договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

«Договор касательно Азова, конечно, не будет работать в будущем. Когда мы это сделаем? Это вопрос чёткой стратегии», — сказал Климкин.

Ранее глава украинского МИД объяснял, что Киев не спешил с расторжением договора о дружбе потому, что он «работал» на Украину во всех международных судебных тяжбах Киева, включая Стокгольмский арбитраж.

Аналогичное объяснение ранее представил журналистам заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Ранее планы Киева не продлевать договор с Москвой поддержали в Вашингтоне. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«По факту вторжения России иметь такой договор странно», — сказал дипломат, выступая на брифинге в Киеве 15 сентября.

Формальный договор

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу в апреле 1999 года сроком на 10 лет. Соглашение было бы продлено автоматически в том случае, если бы Киев не изъявил намерения аннулировать документ. Один раз договор уже продлевался — в 2008 году.

Заседание Верховной рады

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Документ, получивший неофициальное название «Большой договор», включает 41 пункт, в которых Киев и Москва дали друг другу ряд гарантий, значительную часть которых украинская сторона уже нарушила.

Например, договор гласит, что стороны «обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории». В договоре также говорится об обязанности России и Украины способствовать подготовке педагогических кадров для преподавания русского языка на украинской и украинского языка на российской территориях.

Кроме того, Москва и Киев договорились развивать «равноправное и взаимовыгодное» сотрудничество в экономике, воздерживаясь от нанесения друг другу экономического ущерба, и обеспечивать свободу транзита через территории друг друга.

На протяжении последних четырёх лет большая часть этих условий не выполняется: Украина ввела против России экономические санкции, разорвала прямое авиасообщение и неоднократно задерживала российские суда.

Майдан в Киеве, 19 февраля 2014 года

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Этот документ служил лишь символическим подтверждением позитивных двусторонних связей, пояснил в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Начиная с его ратификации и введения в действие целый ряд пунктов, которые регулировали взаимоотношения государств и обеспечение прав и свобод в отношении религиозных и социокультурных диаспор, не соблюдались, — уточнил эксперт. — И сейчас мы подошли к моменту, когда, по сути, кроме вопроса о границах, этот договор, в общем-то, не нёс особой смысловой нагрузки».

Похожей точки зрения придерживается первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук. Как пояснил эксперт в интервью RT, конфликты последних лет свидетельствуют лишь о том, что российско-украинское взаимодействие давно нарушено.

По мнению члена комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, проблема в том, что Пётр Порошенко не просто отказывается от дипломатического договора, но в целом разрушает отношения между странами, имеющими общие ценности и культуру.

«Порошенко в этом движении превзошёл даже Герострата, который сжёг храм Артемиды. Разрушив отношения России и Украины, украинская элита демонстрирует сверхциничный подход. Политика, конечно, вещь жёсткая, но есть какие-то пределы», — заявил депутат в интервью RT.

«Борьба за политические очки»

Когда Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве только рассматривался сторонами, Киев проявлял к документу даже больший интерес, чем Москва. Именно украинская Рада первой ратифицировала договор — примерно на год раньше, чем российская Госдума.

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Вступив в силу, «Большой договор» заменил действовавший ранее договор между УССР и РСФСР от 19 ноября 1990 года. Обновлённое соглашение о сотрудничестве между Россией и Украиной было подписано только в конце 1990-х годов во многом из-за неурегулированности статуса Черноморского флота.

Только в 1997 году Киев и Москва смогли прийти к общему решению — российская сторона оставила себе 80% флота, но Украина при этом получила возможность ограничивать численность воинского контингента РФ на полуострове. В частности, личный состав ВМФ России не мог превышать 25 тыс. человек. Двумя годами ранее Москва согласилась пойти на уступки под агрессивным нажимом украинской стороны и отказалась от требований признать Севастополь главной базой ЧФ.

После того как статус Черноморского флота и крымских баз был урегулирован, Киев и Москва смогли приступить к работе над Договором о дружбе и сотрудничестве. Тогда этот документ был неоднозначно встречен в России — его противники утверждали, что таким образом Россия автоматически отказывается от Крыма и Севастополя.

Президент РФ Борис Николаевич Ельцин и президент Украины Леонид Данилович Кучма во время подписания Договора об экономическом сотрудничестве на 1998—2007 годы

РИА Новости

Именно с территориальным вопросом связаны те опасения, которыми поделились с RT источники в украинских политических кругах.

«Руководство страны в борьбе за политические очки подкладывает мину замедленного действия. Как потом доказать, что Крым принадлежал Украине, если единственный договор, который это подтверждает, планируется расторгнуть? Я думаю, что через 5—10 лет этому событию будет дана правильная юридическая оценка», — заявил RT источник в партии «Батькивщина».

В «Самопомощи» тоже недовольны решением Петра Порошенко. Как пояснил источник RT в этой украинской партии, Киев теперь рискует потерять даже небольшую надежду вернуть Крым, поскольку юридических оснований для этого после расторжения не будет.

«Не очень понятно, зачем руководство Украины идёт на этот шаг. Ведь они не просто потеряли полуостров, но и делают так, чтобы он никогда больше не стал частью Украины», — заявил собеседник RT.

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

«Мощный пиар-ход»

Для Москвы этот шаг Порошенко не повлечёт каких-то заметных последствий, считает эксперты. По их мнению, так Киев решил произвести впечатление на Запад.

«Пётр Порошенко не в силах начать военные действия против России, но расторжением «Большого договора» он хочет лишний раз показать свой агрессивный и радикальный настрой в отношении России», — считает Трофимчук.

При этом вряд ли расторжение базового соглашения с Россией приблизит Киев к заветной мечте — вступлению в ЕС и НАТО, отметил в беседе с RT Денисов.

Эксперты солидарны в том, что отказ продлить Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией также связан с предвыборной кампанией, стартующей на Украине.

«Порошенко сейчас важны любые действия, направленные на разрыв дипломатических отношений с Россией. Он будет делать всё возможное в этом направлении, видя в этом усиление своей предвыборной позиции и пытаясь завоевать голоса националистического ядра электората. Интересы другой части электората на данный момент не учитываются, а предстоящие выборы будут срежиссированы под тщательным контролем и руководством американских советников», — отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

Источник RT в администрации украинского президента подтвердил эту гипотезу.

«Руководство страны прекрасно понимает, что шансы вернуть Крым призрачны. А расторжение важного договора с Россией — это мощный пиар-ход, который позволит повысить политический рейтинг всех причастных к этому решению», — пояснил собеседник телеканала.