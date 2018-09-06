В Киеве рассказали, почему раньше не разрывали договор о дружбе с Россией

Украинская сторона не планировала разрывать договор о дружбе с Россией раньше, потому что Киеву этот документ нужен был для подготовки исков против Москвы в международные суды.

Об этом в интервью BBC заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

По его словам, согласно международному праву, Украина могла разорвать этот договор и «применить любые санкции» против России «сразу после начала агрессии в феврале 2014 года», так как «действия России были несовместимы с положениями этого договора».

«Но на тот момент он нам был нужен, чтобы подготовить все иски и документы в международные суды и институты», — заявил он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении до 30 сентября уведомить Россию о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве.