МИД России назвал прекращение Украиной договора о дружбе деструктивным шагом

Министерство иностранных дел России глубоко сожалеет в связи с решением украинской стороны прекратить действие договора о дружбе между странами, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

«Предпринимаемые нынешним руководством Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление. В стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции киевские власти демонстрируют готовность с лёгкостью разрушать всё то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков», — отмечается в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что народам России и Украины «самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве».

Дипломаты выразили уверенность, что нынешний кризис будет преодолён, однако при других, более ответственных украинских политиках.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией.