Украина уведомит Россию о непродлении договора о дружбе 21 сентября
- globallookpress.com
«Мы на этой неделе формально вышлем России наше сообщение о непродлении. Думаю, что в пятницу (21 сентября. — RT) вышлем», — цитирует УНИАН министра.
По его словам, это сообщение, «в принципе, готово».
«Мы проинформируем параллельно все международные организации — и конечно, ООН, потому что это необходимо, но и также все остальные международные организации о непродлении договора», — добавил он.
Ранее правительство Украины одобрило план реализации указа о прекращении договора о дружбе с Россией.
19 сентября указ украинского лидера Петра Порошенко о прекращении действия данного договора вступил в силу.