Украина уведомит Россию о непродлении договора о дружбе 21 сентября

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Украина уведомит Россию о том, что договор о дружбе между двумя странами не будет продлён, 21 сентября, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Украина уведомит Россию о непродлении договора о дружбе 21 сентября
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«Мы на этой неделе формально вышлем России наше сообщение о непродлении. Думаю, что в пятницу (21 сентября. — RT) вышлем», — цитирует УНИАН министра.

По его словам, это сообщение, «в принципе, готово».

«Мы проинформируем параллельно все международные организации — и конечно, ООН, потому что это необходимо, но и также все остальные международные организации о непродлении договора», — добавил он.

Ранее правительство Украины одобрило план реализации указа о прекращении договора о дружбе с Россией.

19 сентября указ украинского лидера Петра Порошенко о прекращении действия данного договора вступил в силу

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