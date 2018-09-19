Кабмин Украины одобрил план реализации указа о прекращении договора о дружбе с Россией

Правительство Украины одобрило план реализации указа президента страны Петра Порошенко о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.

РИА Новости

Об этом информирует УНН. При этом подробности плана не сообщаются. Ранее стало известно, что указ о прекращении договора о дружбе Украины с Россией вступил в силу. Указ был подписан украинским лидером 17 сентября.