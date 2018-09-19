Кабмин Украины одобрил план реализации указа о прекращении договора о дружбе с Россией

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Правительство Украины одобрило план реализации указа президента страны Петра Порошенко о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.
Кабмин Украины одобрил план реализации указа о прекращении договора о дружбе с Россией
  • РИА Новости

Об этом информирует УНН.

При этом подробности плана не сообщаются.

Ранее стало известно, что указ о прекращении договора о дружбе Украины с Россией вступил в силу.

Указ был подписан украинским лидером 17 сентября.

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