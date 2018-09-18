Глава Исполкома СНГ: непродление Киевом договора о дружбе с Россией негативно скажется на украинцах
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«Большинство сходятся во мнении, которое я разделяю, что разрыв договора с Россией больше ударит по гражданам Украины, чем России. Это не выгодно ни Украине, ни России, ни другим странам в Содружестве. Я как председатель Исполкома СНГ с сожалением воспринимаю этот шаг», — цитирует РИА Новости Лебедева.
Накануне украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН назвал решение Порошенко «очередным откровенным недружественным жестом».