Глава Исполкома СНГ: непродление Киевом договора о дружбе с Россией негативно скажется на украинцах

Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что прекращение Киевом действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией негативно скажется на гражданах Украины.

«Большинство сходятся во мнении, которое я разделяю, что разрыв договора с Россией больше ударит по гражданам Украины, чем России. Это не выгодно ни Украине, ни России, ни другим странам в Содружестве. Я как председатель Исполкома СНГ с сожалением воспринимаю этот шаг», — цитирует РИА Новости Лебедева.

Накануне украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН назвал решение Порошенко «очередным откровенным недружественным жестом».