Президент Украины Пётр Порошенко приглашён на саммит глав государств СНГ, который состоится в Душанбе 28 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу исполкома СНГ Сергея Лебедева.

Отмечается, что ответ об участии пока не получен.

«Он приглашён на саммит, конечно… Приглашение такое есть, Украина знает об этом, но в то же время мы знаем, что руководство Украины, видимо, воздержится от участия в заседании в Душанбе... Ответа из Киева пока нет относительно участия», — сказал Лебедев.

Ранее стало известно, что Украина в августе закрыла своё представительство при уcтавных органах СНГ.

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал закрытие представительства.