Эксперт прокомментировал закрытие представительства Украины при уcтавных органах СНГ
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«Украинское правительство на протяжении длительного времени проводит работу по дезинтеграции со всеми наднациональными образованиями на постсоветском пространстве», — заявил эксперт.
Решение Киева закрыть представительство он назвал логичным и ожиданиемым продолжением событий.
Как полагает Бредихин, украинские власти забывают, что при потере преимуществ СНГ они не приобретают преимуществ Евросоюза.
Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил сообщения СМИ о возможном финансовом хаосе в стране.