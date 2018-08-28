Эксперт прокомментировал закрытие представительства Украины при уcтавных органах СНГ

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал закрытие представительства Украины при уставных органах СНГ.

«Украинское правительство на протяжении длительного времени проводит работу по дезинтеграции со всеми наднациональными образованиями на постсоветском пространстве», — заявил эксперт.

Решение Киева закрыть представительство он назвал логичным и ожиданиемым продолжением событий.

Как полагает Бредихин, украинские власти забывают, что при потере преимуществ СНГ они не приобретают преимуществ Евросоюза.

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил сообщения СМИ о возможном финансовом хаосе в стране.