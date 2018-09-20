Украинский генерал рассказал о проблемах в связи с разрывом договора о дружбе с Россией

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что разрыв договора о дружбе с Россией может создать определённые проблемы для Киева.

Как он заявил в интервью «Апострофу», данный шаг создаёт юридические сложности для украинских властей.

В частности, он указал, что данный шаг может затронуть ситуацию с Крымом.

«Здесь всё же надо иметь твёрдую юридическую базу, а мы даём поводы им ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договор», — сказал Маломуж.

Генерал добавил, что после разрыва договора в Донбассе может обостриться ситуация.

Ранее правительство Украины одобрило план реализации указа о прекращении договора о дружбе с Россией.

19 сентября указ украинского лидера Петра Порошенко о прекращении действия данного договора вступил в силу.

Крым стал регионом Российской Федерации по итогам проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за то, чтобы воссоединиться с Россией.