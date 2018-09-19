Эксперт оценил последствия прекращения Украиной договора о дружбе с Россией

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил последствия прекращения Киевом договора о дружбе с Москвой.

«Пока это никак не скажется на государствах», — считает он.

По оценке Безпалько, речь больше идёт о предвыборном популизме для украинского президента Петра Порошенко.

Если говорить об изменениях в отношении пересекающих границу, то пока не приняты какие-либо конкретные меры, особых изменений не будет, пояснил эксперт.

В свою очередь, глава Центра евразийских исследований Владимир Корнилов в беседе с Inforeactor заявил, что сам договор давно не действует.

«Он изначально был выгоден Украине, но не России», — сказал эксперт.

Ранее кабмин Украины одобрил план реализации указа о прекращении договора о дружбе с Россией.